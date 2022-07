Chỉ số tia cực tím cao, chống nắng thế nào để bảo vệ sức khỏe hiệu quả?

Miền Bắc và thủ đô Hà Nội đang trong đợt nắng nóng diện rộng. Nắng mạnh không chỉ làm nhiệt độ tăng cao, mà đồng thời chỉ số tia cực tím cũng ở mức gây hại cho sức khỏe.

Theo thông tin cảnh báo chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím và tiềm năng nhiệt của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 18/7, tại Hà Nội, nhiệt độ đo được trong lều khí tượng là 36 độ C nhưng thực tế ở ngoài trời phải lên 38-39 độ C. Nắng mạnh cũng đồng nghĩa chỉ số tia cực tím hay tia UV sẽ ở mức cao. Buổi trưa, đầu giờ chiều là lúc mà chỉ số tia UV lên cao nhất trong ngày. Ở Hà Nội, ngày 18/7, chỉ số này là mức 9, nếu để da tiếp xúc trực tiếp dưới nắng liên tục trong 25 phút, da sẽ bị cháy nắng, thậm chí nặng hơn là bỏng rát. Không chỉ Hà Nội, nhiều thành phố khác ở trên cả nước cũng cảnh báo chỉ số tia cực tím ở mức 9 vào trưa và chiều 18/7 như Hạ Long, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Cần Thơ, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, tại Đà Nẵng, Hội An, chỉ số này còn lên mức 10. Thời gian tia UV gây hại cũng trùng với thời gian nắng mạnh từ nay đến 16h.