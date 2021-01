Chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Nghệ An bị coi nhẹ, sự việc đã... “chìm xuồng”

Phiếu thu 10 triệu đồng của xã Viên Thành năm 1995 để giao 216m2 đất cho ông Thấu



Vòng vo mua, bán…

Năm 1995, ông Thái Văn Thấu (lúc đó là Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội) được UBND xã Viên Thành đồng ý “bán” cho 216m2 đất tại Rộc Chợ với số tiền nộp vào ngân sách xã là 10 triệu đồng. Phiếu thu tiền đất của ông Thấu được UBND xã Viên Thành lập ngày 02/01/1995.

Ngày 12/4/1995, ông Thấu được UBND huyện Yên Thành cấp GCNQSD đất với các thông tin: Thửa số: 128, tờ bản đồ số 2; Diện tích: 216m2; mục đích sử dụng: đất ở + đất vườn; vị trí thửa đất: Xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Do không có nhu cầu sử dụng nên năm 2004, ông Thấu chuyển nhượng cho ông Thái Văn Trang (vợ là Nguyễn Thị Liễu) 108m2. Ngày 14/9/2004, UBND huyện Yên Thành đã hoàn tất thủ tục tách thửa và cấp 2 giấy chứng nhận QSD đất (số 00196 và 00197) cho ông Thái Văn Thấu (vợ là Nguyễn Thị Chính) và ông Thái Văn Trang (vợ là Nguyễn Thị Liễu).

Thông tin thửa đất của ông Thấu được ghi rõ trong GCNQSD đất là: Thửa số 129, tờ bản đồ số 2, tại xứ Đồng Đường Quan, xã Viên Thành; diện tích 108m2; mục đích sử dụng: Đất ở; thời hạn sử dụng: Lâu dài. Thông tin thửa đất của ông Trang, được ghi: Thửa số 128, tờ bản đồ số 2, tại xứ Đồng Đường Quan, xã Viên Thành; diện tích 108m2; mục đích sử dụng: Đất ở; thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Năm 2004, ông Thấu bán cho ông Trang ½ diện tích. Hồ sơ kỹ thuật cả 2 thửa đất đã được cơ quan chức năng xác lập theo quy định pháp luật.



Thửa đất của hộ ông Thấu có vị trí được xác định: Phía Bắc: Giáp đất ruộng; phía Tây giáp đất ông Trang (thửa 128); phía Nam giáp QL7; phía động giáp đất 1 hộ dân. Thửa đất của ông Trang cũng được thể hiện tương tự như thửa đất của ông Thấu: Phía Bắc giáp đất ruộng; phía Đông giáp đất ông Thấu (thửa 129), phía Tây giáp lối đi nhà bà Quy; phía Nam giáp đường QL7.

Năm 2008, ông Thái Văn Trang chuyển nhượng 108m2 đất nêu trên cho bà Thái Thị Sáng. Việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng 108m2 đất này, ông Trang ủy quyền cho cháu là Thái Minh Tuấn và Nguyễn Thị Điểm, được UBND xã Viên Thành chứng thực giấy ủy quyền vào ngày 20/11/2008.

Gian lận do đâu?

Mặc dù ngày 20/11/2008, UBND xã Viên Thành mới chứng thực vào giấy ủy quyền của ông Thái Văn Trang cho ông Thái Minh Tuấn (và Nguyễn Thị Điểm) thực hiện thủ tục chuyển nhượng 108m2 đất nêu trên, nhưng cũng vào ngày 20/11/2008, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành đã trình ông Nguyễn Tiến Lợi- Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ký cấp GCNQSD đối với thửa đất ông Trang chuyển nhượng cho bà Sáng (chồng là Trần Quang Tiến).

Ai đã giúp bà Sáng làm “sổ đỏ” với thời gian và thông tin bất ngờ như thế này?

Tuy nhiên, thông tin về thửa đất đã bị sai lệch rất nghiêm trọng, cụ thể: Thửa 128, tờ bản đổ số 2 đã đổi thành: Thửa số 41, tờ bản đồ số 9, xã Viên Thành (!?). Đặc biệt, diện tích thửa đất đã tăng từ 108m2 lên thành 210m2 (!?)

Năm 2013, do bà Sáng tranh chấp với ông Trần Khắc Trường nên những thông tin sai lệch về số hiệu và diện tích thửa đất đã bị lộ. Vì vậy, ngày 24/12/2014, ông Nguyễn Tiến Lợi- Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ký quyết định (số 7303/QĐ-UBND) “thu hồi và ngừng giao dịch” đối với giấy CNQSD đất mang số phát hành AK811128 của ông Trần Quang Tiến và bà Thái Thị Sáng nêu trên vì lý do “cấp sai số hiệu, sai diện tích thửa đất”.

Bằng cách nào, từ 216m2 đất mua của xã Viên Thành năm 1995, đến năm 2015 ông Thấu và bà Sáng đã được tăng lên 440m2 (!?)



Quyết định nêu rõ: Giao Văn phòng ĐKQSD đất bàn giao lại hồ sơ cho công dân và hướng dẫn ông Tiến, bà Sáng lập hồ sơ cấp đổi lại GCNQSD đất theo đúng số hiệu và diện tích.

Từ phát hiện nêu trên, lẽ ra Văn phòng ĐKQSD đất và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành phải thận trọng, nghiêm túc trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, thế nhưng, năm 2014 các đơn vị chức năng trên đã “hướng dẫn” cho ông Thấu và bà Sáng lập hồ sơ khai tăng diện tích trong khi diện tích thực tế đã được xác lập rất rõ trong “hồ sơ kỹ thuật thửa đất” từ trước ngày 14/9/2004.

Do tin tưởng cấp dưới nên ngày 27/7/2018, ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ký quyết định “cấp đổi GCNQSD đất” cho hộ ông Trần Quang Tiến và bà Thái Thị Sáng với diện tích vẫn là 210m2 (!?).

Số hiệu thửa đất lúc này được thay đổi từ số 41 thành số 40 (không phải là số 128 như hồ sơ năm 2004).

Vấn đề đặt ra ở đây là: Từ nguồn gốc 216m2 năm 1995, đến năm 2004 được tách thành 2 thửa với hồ sơ kỹ thuật thửa đất được xác định rất rõ ràng, vậy thì căn cứ vào đâu để năm 2014 Văn phòng ĐKQSD đất và phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Thành chấp nhận hồ sơ cho ông Thấu và và Sáng nộp tiền để hợp thức hóa thêm 324m2 với giá 2,7 triệu đồng/m2 (đất giáp QL7)?

Chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Nghệ An bị coi nhẹ?

Từ những gian dối trên, ông Nguyễn Khắc Trường và bà Nguyễn Thị Quy, là những hộ liền kề bị xâm hại về quyền lợi, đã có đơn khiếu nại, tố cáo vụ việc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Không lâu sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho Sở TNMT về xác minh. Sở TNMT Nghệ An đã cử Thanh tra Sở vào cuộc. Kết quả đúng như đơn ông Trường, bà Quy phản ánh.

Giấy chứng nhận QSD đất sai diện tích này do ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ký, vẫn chưa được hủy bỏ. Vì sao vậy?



Tuy nhiên, thay vì Sở TNMT ban hành văn bản trả lời khiếu nại, tố cáo cho công dân, thì Thanh tra Sở TNMT Nghệ An lại “tham mưu” lãnh đạo Sở này chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Yên Thành kiểm tra, xử lý. Thay vì xử lý sai phạm của cá nhân, tổ chức 2 đơn vị tham mưu là phòng TNMT, Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện Yên Thành và hủy 2 GCNQSD đất cấp không đúng quy trình, không đúng diện tích nói trên, vụ việc đến nay đã bị rơi vào… im lặng.

Tác giả: Nguyễn Tiệp

Nguồn tin: nguoixaydung.com.vn