Cháy rụi 7 ki ốt tại chợ Phủ Diễn, Nghệ An

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, cháy chữa và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Nghệ An), khoảng hơn 16 giờ ngày 28/1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ki ốt bán chăn, ga, gối, đệm và sau đó lan sang các ki ốt khác tại chợ Phủ Diễn, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An).