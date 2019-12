Chánh văn phòng tòa án trốn nã 26 năm: Thanh tra làm rõ dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an

Your browser does not support the video tag.

Tại buổi họp báo của bộ Công an thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2019 diễn ra vào chiều tối nay (24/12), Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng cục An ninh điều tra bộ Công an thông tin: "Sau khi phát hiện trường hợp đối tượng bị truy nã đã trở thành Chánh văn phòng Tòa án nhân dân huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình), lãnh đạo bộ Công an đã giao cho cục An ninh điều tra (bộ Công an) vào cuộc theo dõi, chỉ đạo công an địa phương điều tra, làm rõ".

Thiếu tướng Lý Anh Dũng khẳng định: “Đến nay, vụ án đã chính thức được phục hồi điều tra đối với hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Huy về tội danh Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Đồng thời, Công an tỉnh Hòa Bình cũng thành lập đoàn thanh tra để làm rõ những dấu hiệu sai phạm của cán bộ công an trong việc thực hiện quyết định truy nã cũng như tổ chức truy nã đối tượng”.

Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng cục An ninh điều tra bộ Công an.

Theo Thiếu tướng Lý Anh Dũng, vụ án này đã xảy ra 27 năm, từ năm 1992, hiện nay, Công an tỉnh Hòa Bình đang tích cực để xử lý theo quy định.

Cục trưởng cục An ninh điều tra bộ Công an nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, khi có kết quả điều tra, đặc biệt, khi có thông tin liên quan đến cán bộ công an, chúng tôi sẽ sớm công bố thông tin”.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng bộ Công an cho rằng, vì thời điểm vụ án xảy ra đã khá lâu, phải mất nhiều thời gian hơn để thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan. Tuy nhiên, Thứ trưởng bộ Công an cũng khẳng định, Bộ sẽ sát sao trong việc chỉ đạo Công an địa phương tiến hành các bước điều tra, làm rõ và xử lý đúng quy định. Khi có kết quả, sẽ sớm công bố thông tin với cơ quan báo chí.

Trước đó, vào cuối tháng 11 vừa qua, ông Nguyễn Quang Huy (46 tuổi), Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã bị bắt giữ sau 26 năm bị truy nã.

Được biết, ông Nguyễn Quang Huy có liên quan đến vụ án trộm cắp dầu ở nhà máy Thủy điện Hòa Bình từ nhiều năm về trước.

Vụ án này được truy tố năm 1992, được xét xử năm 1993. Năm 1993, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã ông Huy.