Chánh án TAND tối cao vui Tết sum vầy cùng công nhân Nghệ An

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quà Tết cho công nhân Nghệ An. Ảnh: Quang Đại

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng tham dự.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng quà Tết cho công nhân trong chương trình Tết sum vầy. Ảnh: QĐ

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cảm ơn người lao động tỉnh Nghệ An trong năm qua đã nỗ lực lao động, phấn đấu vượt qua khó khăn, phòng chống dịch bệnh, đồng hành cùng doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Chánh án TAND tối cao cho biết, dịch bệnh thời gian qua gây khó khăn rất lớn về nhiều mặt, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đời sống, việc làm, tâm tư tình cảm của người lao động. Nhân dịp Tết Nguyên đán, toàn hệ thống chính trị đã chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, dành hàng chục nghìn tỉ tặng quà, hỗ trợ người có công, nhân dân, người lao động. Lãnh đạo Trung ương phân công đi các địa phương, đến chúc Tết, chia sẻ, động viên địa phương, nhân dân và người lao động.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà cho 10 bác sỹ, nhân viên y tế tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: QĐ

Ông Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội , bảo đảm an ninh quốc phòng, chăm lo an sinh xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2021. Mặc dù dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Nghệ An vẫn có mức tăng trưởng, thu ngân sách và nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Chánh án TAND tối cao mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, chăm lo tốt hơn nữa, quan tâm hơn nữa đến đời sống nhân dân và người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau và không để cho người khó khăn nào không có Tết.

Nhân dịp xuân mới, Chánh án TAND tối cao chúc toàn thể lãnh đạo, nhân dân và người lao động Nghệ An đón Tết Nguyên đán an lành, hạnh phúc và đầm ấm.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám tặng công nhân may mắn trúng phần quà đặc biệt. Ảnh: QĐ

Tại chương trình, Chánh án TAND tối cao, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và các lãnh đạo Trung ương, địa phương đã trao quà cho 10 bác sỹ, nhân viên y tế tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 5 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo cho người lao động; 250 công nhân lao động khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu với công nhân lao động và bốc thăm trúng thưởng, nội dung là các câu hỏi về chủ đề phong tục Tết nguyên đán cổ truyền, với nhiều phần quà và 1 phần quà đặc biệt trị giá 500 nghìn đồng.

