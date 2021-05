Chàng trai mồ côi 8 năm bị dày vò vì bệnh ung thư xương

Sau khi cưa một bên chân, Sơn vẫn phải tiếp tục điều trị nếu như muốn giữ lại mạng sống. Ảnh: GĐCC

Nhắc đến hoàn cảnh của Sơn, ai cũng xót xa. Theo ông Phạm Bình An (SN 1968) - bố ruột Sơn, hiện nay, gia đình ông đang rơi vào tận cùng của sự đau khổ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Năm Sơn được 6 tuổi, mẹ của em mất do một tai nạn bất ngờ. Nhiều năm sau, ông An quyết định đi bước nữa. Những tưởng có người chia ngọt sẻ bùi cho cuộc sống về sau, cũng sẽ giúp ông chăm lo cho hai con nhỏ thơ dại, thế nhưng, người vợ thứ hai của ông An cũng mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác.

Không chỉ vậy, năm Sơn 14 tuổi, em phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư xương giai đoạn đầu. Do không có điều kiện chữa trị đến nơi đến chốn, căn bệnh của Sơn ngày một nặng hơn. 8 năm ròng rã, dù đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật và cưa bỏ một bên chân nhưng căn bệnh của em không thuyên giảm, đã vào giai đoạn cuối.

Mới gần đây, căn bệnh nặng hơn, ông phải xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để thăm khám. Các bác sĩ yêu cầu ông điều trị nội trú tại bệnh viện, nhưng không có tiền, người đàn ông bất hạnh vội vàng bỏ về nhà để chăm lo cho con trai đang mắc bạo bệnh.

Ngoài ra, mẹ ruột của ông An (bà nội của Sơn) năm nay đã 98 tuổi. Mặc dù có sự trợ giúp từ anh em họ hàng, song người phải lo toan, chăm sóc mẹ già là ông An. Con gái cả của ông (chị gái Sơn) đang học năm thứ 3 đại học cũng phải bỏ học để đi làm, có tiền chăm lo và chữa trị bệnh cho em trai.

Ông An bảo: “Tôi tên là Phạm Bình An nhưng cả cuộc đời này tôi chưa được bình an giây phút nào. Chỉ mong các con khỏe mạnh, có một cuộc sống bình thường như bao người khác mà khó quá”.

Bà Phạm Thị Toàn - Trưởng khu 4 cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình ông An - cũng chính là anh trai ruột của tôi - khó khăn nhất trong khu. Ông An đã phải chịu cảnh gà trống nuôi con đến tận 2 lần. Mặc dù tôi đã cố gắng xoay xở vận động bà con giúp đỡ song vẫn không đủ để cứu giúp anh và cháu. Rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21085 STK: 2714205015757, Ngân hàng Agribank, Chủ TK: Phạm Thị Toàn, cô ruột của Sơn, SĐT ông Phạm Bình An: 0382081461.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động