Chàng trai đấm ngực gào thét khi bị cắm sừng nhưng hành động với bạn gái khiến ai cũng nể

Clip quay trộm cảnh một cặp đôi đứng trên vỉa hè cãi vã dưới dây đã thu hút 10 triệu lượt xem, chỉ tính trên 1 nền tảng mạng xã hội. Chàng thanh niên gào lên: "Tại sao, tại sao em lại làm như vậy?" với vẻ mặt đau khổ không thể giấu giếm. Anh ta cúi sát mặt bạn gái, vung tay tức giận, chất vấn cô gái. Được vài giây, anh tức tối tự đấm ngực mình.

Có thể thấy, anh chàng đang cực kỳ giận dữ. Sau cú "cụng" mũ bảo hiểm, mũ của cô gái hơi xô lệch. Tuy đang giận dữ nhưng anh vẫn nhẹ nhàng cởi mũ cho bạn gái rồi mới tiếp tục "xả" cảm xúc của mình. Ai tinh ý sẽ nhận thấy, hai chiếc mũ bảo hiểm giống hệt nhau như xác nhận mối quan hệ khắng khít của cặp đôi.

Đáng nói là, trong khi bạn trai tỏ ra vật vã, đau khổ thì cô gái lại có vẻ không mấy lưu ý. Cô đứng dựa vào xe, lắc lư chân, vuốt vuốt tóc mà không có động thái dỗ dành hay vỗ yên bạn trai.

Người quay clip tiết lộ, nguyên nhân của việc anh chàng kia "làm loạn" giữa đường, đó là anh bị cô gái "cắm sừng". Thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng, anh chàng đã chấp nhận bỏ cả gia đình, sự nghiệp để nuôi cô gái suốt mấy năm năm đại học. Khi đi làm, cô đã phản bội tình cảm của anh.

Chàng trai đau khổ gào thét khi bị cắm sừng, nhưng thái độ với cô bạn gái khiến ai cũng nể

Những người từng trải cho rằng, việc tình yêu chấm dứt đơn phương, hoặc một trong hai bên thay lòng đổi dạ chẳng phải là chuyện hiếm trên đời. Nhưng không phải vì thế mà nỗi đau bị dối lừa có thể dễ nguôi ngoai.

Điều khiến dân mạng chú ý hơn cả ở đoạn clip này, không phải là chuyện "cắm sừng" hay phản bội, mà là cách hành xử của chàng trai với người yêu mình. Dù đang trong cơn bùng nổ cảm xúc, anh vẫn trân trọng, nâng niu cô ấy, tự làm mình đau chứ tuyệt đối không khiến người mình yêu bị tổn thương.

- Không động tay chân, thậm chí không xô đẩy làm đau cô gái ấy, đó thực sự là bản lĩnh đàn ông. Đây có lẽ là chàng trai mà cô ấy không bao giờ tìm lại được trong đời.

- Anh rất cáu mà vẫn để ý cô ấy bị khó chịu với mũ bảo hiểm. Ngay cả cách tháo mũ cũng tử tế. Nhìn là hiểu anh yêu thương cô ấy đến nhường nào rồi

- Thái độ của cô gái tệ thật, nhìn là biết xem nhẹ mối quan hệ này rồi. Không biết có chuyện gì giữa họ, nhưng mình tin người đàn ông ấy xứng đáng có hạnh phúc.

