Chân dung, tiểu sử 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy khóa mới

* Ngày 22/10), Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, tiếp tục giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà.

* Ngày 21/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.

* Ngày 21/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

* Ngày 14/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải.

* Ngày 12/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh.

* Ngày 26/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 202-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan.

* Ngày 25/9, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX đã bầu đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân.

* Chiều 24/9, Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Anh Giang khóa XI đã bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy.

* Ngày 21/9, tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ