Chân dung nghi phạm sát hại dã man nữ sinh Học viện Ngân hàng trên đường đi làm thêm về

Liên quan vụ việc nữ sinh H.T.N.H. (19 tuổi, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) bị người yêu cũ sát hại, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, nghi phạm được xác định là Hoàng Tuấn An, 19 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.

Cụ thể, khoảng 22h30' ngày 22/12, An đứng chờ H. đi làm về qua đoạn đường trước nghĩa trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang. Sau khi lời qua tiếng lại, An rút dao đâm H. tử vong.

Tiếp đó, An cầm con dao trên tự đâm vào vùng cổ của mình. Người dân đã phát hiện, can thiệp và vứt con dao của An ra xa.

Ngày 24/12, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An về hành vi Giết người.

Ông Tiến trước bàn thờ con gái

Theo chia sẻ từ phía gia đình nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm và H. từng có mối quan hệ tình cảm yêu đương nhưng hơn nửa năm nay đã dừng lại.

"Hồi cấp 3 hai đứa học cùng lớp, tôi là hội trưởng hội phụ huynh nên cũng biết về An. Lực học của An thuộc dạng khá giỏi trong lớp. Tuy nhiên, cách giao tiếp rất hạn chế với mọi người", ông Tiến, bố nạn nhân chia sẻ.

Theo ông Tiến, gần đây An cũng từng nói chuyện với ông. Qua trò chuyện, ông cũng nắm được An đang theo học tại một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội.

Chân dung nghi phạm Hoàng Tuấn An

Cũng liên quan đến vụ án trên, ông Lê Trần Hồng, Trưởng thôn Hoà Hợp (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) cho biết, ông khá bất ngờ khi An là nghi phạm trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện.

"Vì thôn chỉ có mấy chục hộ dân nên tôi nắm rất rõ tình hình. Hôm qua, trưởng công an xã hỏi tôi thông tin về nghi phạm tôi cũng cung cấp đầy đủ", ông Hồng chia sẻ.

Theo ông Hồng, An là con cả trong một gia đình có 2 anh em. Bố An là cán bộ đã về hưu, mẹ là giáo viên trường mầm non. Sự việc xảy ra khiến ông và người dân trong thôn cũng rất xót xa vì cả nạn nhân và nghi phạm còn quá trẻ.

"Trước khi xảy ra vụ việc, An từng nổi tiếng là học giỏi, chưa có điều tiếng gì. Tuy nhiên, An cũng ít nói, nên rất ít bạn bè", ông Hồng thông tin.

Tác giả: Đinh Huy

Nguồn tin: Nhịp sống Việt