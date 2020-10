Chân dung “hot girl” cầm đầu đường dây gái gọi liên tỉnh

Theo đó, khoảng 21h ngày 3/10/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự; Phòng Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an thành phố Tuyên Quang phá đường dây gái gọi liên tỉnh.