Chân dung đối tượng cầm đầu “sới bạc” tiền tỷ, phù phép 1 triệu thành 1.000 đồng

Quy ước ngầm của tấm “thẻ bạc” 1.000 đồng

Đầu tháng 3/2021, Công an TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) phát hiện một đường dây đánh bạc lưu động trên địa bàn. Đây là đường dây do các đối tượng cộm cán cầm đầu, tổ chức nên rất chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi. Với quyết tâm triệt phá thành công chuyên án đánh bạc này để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các đối tượng tham gia đánh bạc

Sau thời gian theo dõi, chiều 10/3, các trinh sát đã đột nhập vào một căn nhà ở đường Lê Quý Đôn (xã Hưng Lộc, TP. Vinh) là nhà riêng của Hoàng Văn Trung (SN 1986) bắt quả tang các đối tượng đang sát phạt. Tại hiện trường, công an thu giữ 879 tờ tiền 1 ngàn đồng được ép plastic, 150 triệu đồng tiền mặt, 1 ô tô dùng để chở các con bạc và một số tài sản khác.

Lực lượng công an đã đưa 11 đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ. Trong các đối tượng trên, có 4 đối tượng tổ chức đánh bạc là Nguyễn Văn Cường (SN 1991), Nguyễn Trọng Dân (SN 1990), Nguyễn Văn Hà (SN 1990) cùng trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh và Thái Thanh Thủy (SN 1988, trú Hà Tĩnh); 1 đối tượng là chủ nhà của sới bạc là Hoàng Văn Trung; 6 đối tượng tham gia đánh bạc là: Nguyễn Viết Cường (SN 1985), Nguyễn Đình Thế (SN 1990), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992), Nguyễn Hữu Lâm (SN 1996), Võ Trọng Tú (SN 1985) và Dương Văn Tường (SN 1978), cùng trú tỉnh Nghệ An.

Chân dung đối tượng cầm đầu “sới bạc” Nguyễn Văn Cường

Cầm đầu đường dây này là đối tượng Nguyễn Văn Cường. Để qua mắt lực lượng chức năng, Cường đã ép plastic các tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng có dấu hiệu riêng là chữ ký của y và quy ước mỗi tờ 1.000 đ tương đương với 1 triệu đồng. Khi vào sới, các con bạc trực tiếp gặp Cường để đổi tiền mặt thành các “thẻ bạc”. Mỗi ngày, các đối tượng tổ chức 2 canh bạc và thu tiền hồ 1 triệu đồng cho mỗi đối tượng tham gia đánh bạc.

Chân dung đối tượng cầm đầu “sới bạc” tiền tỷ

Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này từng có tiền án tiền sự và vừa chấp hành xong án phạt tù vào năm 2019. Để “sới bạc” qua mắt cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Cường phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân.

Theo đó, Hoàng Văn Trung trực tiếp tổ chức các sới bạc đồng thời thuê 3 đối tượng khác với những nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Nguyễn Trọng Dân nhận nhiệm vụ quản lý sới bạc, ghi sổ sách, chuẩn bị các công cụ phương tiện phục vụ đánh bạc. Nguyễn Văn Hà nhận nhiệm vụ chở các đối tượng đánh bạc đến địa điểm đánh bạc đã được chuẩn bị sẵn. Còn Thái Thanh Thủy có vai trò canh gác, bảo vệ, hễ thấy “động” là báo ngay để kịp thời tẩu tán, phi tang chứng cứ. Mỗi đối tượng trên được Nguyễn Văn Cường trả công 1 triệu đồng/ngày.

Những tờ tiền 1000 đồng có chữ ký của Cường được quy định ngầm có giá trị 1 triệu đồng.

Vốn là đối tượng ma mãnh nên mỗi ngày Cường đều chọn một nơi khác nhau để tổ chức đánh bạc. Các địa điểm này đều được Nguyễn Văn Cường khảo sát, lựa chọn kỹ lưỡng đảm bảo các điều kiện hòng qua mắt lực lượng chức năng như: xa khu dân cư, có tường rao bao quanh kiên cố, có camera theo dõi. Mỗi chủ nhà đồng ý cho “sới bạc” của Cường hoạt động sẽ được trả tiền thuê 2-3 triệu đồng.

Sau khi chọn xong địa điểm, các “con bạc” được Cường thông báo đến một địa điểm nhất định và được xe ô tô riêng trung chuyển đến sới bạc đã chuẩn bị sẵn. Để qua mắt lực lượng chức năng, Cường đã ép plastic các tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng có dấu hiệu riêng là chữ ký của Cường và quy ước mỗi tờ 1.000 đồng tương đương với 1 triệu đồng để bán cho các con bạc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ đánh tiền 1.000 đồng, nhưng với những chứng cứ và lập luận sắc bén của cơ quan Công an, các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan CSĐT (Công an TP Vinh) đang tạm giữ 11 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Gia Ân - Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công lý