Chân dung đại tá Vũ Văn Tấn, tân Phó Cục trưởng C06

Chiều 27/9, tại trụ sở Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Công an - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Công an cho đại tá Vũ Văn Tấn làm Phó Cục trưởng CO6.