Chậm tiến độ dự án Bệnh viện nghìn tỷ ở Nghệ An: Lãnh đạo các Sở, ngành lên tiếng

Dự án Bệnh viện nghìn tỷ tại Nghệ An chậm tiến độ kéo dài.

Như Báo điện tử Xây dựng đưa tin, dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 được khởi công năm 2016 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, quy mô 600 giường bệnh, tổng diện tích sàn gần 55.000m2. Thế nhưng, sau nhiều lần hứa hẹn hoàn thành và đưa vào hoạt động, đến nay dự án được đầu tư theo hình thức công - tư lớn nhất Bắc Trung bộ đã chậm tiến độ hơn 2 năm và cũng chưa thể hẹn ngày hoàn thành.

Sau khi các cơ quan báo chí đưa tin liên quan đến Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 chậm tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tỉnh Nghệ An báo cáo và tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp thực hiện, hoàn thành báo cáo trong tháng 01/2021.

Sau nhiều tháng nằm chờ đợi quyết sách từ Hội đồng quản trị các hạng mục công trình dự án Bệnh viện nghìn tỷ đã trở nên hoang phế.

Bên cạnh đó, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết: Dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 hiện đang cơ cấu lại thành viên góp vốn và sớm đi vào hoạt động. Giờ phải loại các cổ đông nước ngoài, một cổ đông khác trong nước sẽ mua lại phần vốn đó rồi bầu Hội đồng quản trị. Phương án như thế mới khả thi được. Ngân hàng BIDV cũng thông tin, tiếp tục cho giải ngân, vận hành trở lại. Dự án này tỉnh rất trăn trở, quan tâm và kỳ vọng.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thông tin, với vai trò trách nhiệm Nhà nước, Sở này đã làm 3 lần giấy mời đại diện Hội đồng quản trị lên xây dựng quy chế phối hợp giữa hai Bệnh viện (Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa giai đoạn 2) nhưng, đại diện Tập đoàn trong miền Nam không ra.

“Nếu Bệnh viện xây dựng xong sớm mà không làm quy chế phối hợp thì sao Bệnh viện đào tạo phát triển nguồn nhân lực, có phải thành lập Bệnh viện ra là hoạt động khám chữa bệnh được đâu? Có phải điều dưỡng đâu mà vào làm việc ngay, phải có chứng chỉ hành nghề, có con người, mọi thứ. Sau 3 lần phát giấy mời, ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An có trả lời: “Trong Tập đoàn không chịu ra”. Rất nhiều bất cập, nhiệm vụ của Sở là làm sao duyệt quy chế phối hợp”.

Sắt thép đã hoen rỉ, cỏ mọc um tùm bao trùm lên những hạng mục công trình đang dở dang.

Liên quan đến dự án Bệnh viện nghìn tỷ chậm tiến độ, lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An bức xúc về việc, ông Nguyễn Văn Hương trả lời không đúng với thực tế.

Theo Báo cáo số 632/BC.BV (ngày 01/4/2020) về việc, báo cáo tiến độ dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa giai đoạn 2 của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An gửi UBND tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ký, “trong thời gian qua, do quá trình tái cơ cấu Công ty và gặp phải các vướng mắc trong vấn đề hoàn thiện pháp lý dự án (quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nên dự án bị ngân hàng ngưng giải ngân vốn nhiều lần, gây ra các khó khăn về tài chính, dẫn tới tiến độ thi công công trình bị chậm so với kế hoạch”.

Nói về vấn đề này, một lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An bức xúc: “Chẳng có vướng gì cả, ông Hương trả lời linh tinh, quy hoạch ký duyệt rồi, mà việc xây nhà đó hiện nay đang xây đúng quy hoạch. Tại sao tháng 4/2020, lại báo cáo vướng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được, hai bên có hàng rào, đúng như quy hoạch được duyệt thì sao bảo vướng? Vướng là vướng cái gì?”

“Ngân hàng ngừng giải ngân thì liên quan gì đến vấn đề đó. Thế chấp là thế chấp công trình chứ sao thế chấp quy hoạch, kể cả đất đó đâu phải của Bệnh viện, đất đó là của Nhà nước cho thuê, có phải đất ở đâu mà thế chấp bìa đất. Hiện trạng đang đúng quy hoạch không sai gì cả thì vướng cái gì? Nếu vướng thì sao không làm văn bản gửi Sở Xây dựng để giải quyết chứ”.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An khẳng định: “Từ ngày công trình được duyệt và hiện nay đang làm đúng như được cấp phép. Vậy, tiến hộ hoàn thiện liên quan gì đến quy hoạch nữa? Năm 2019, điều chỉnh quy hoạch xong (thông đường Hồ Tông Thốc) thì ông ấy có kêu ca gì nữa đâu? Nói chung, hiện tại công trình đang làm đúng quy hoạch được duyệt”.

Bên cạnh đó, một lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An lí giải: “Nội dung vướng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 là trích lời của ông Đàm Quang Trực - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Có thời gian, bác Hương sẽ trao đổi lại với Sở Xây dựng”.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo điện tử Xây dựng tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội cuối năm 2020 tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay: Từ năm 2018, Công ty Cổ phần đầu tư Cotec HealthCare khó khăn về tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chuyển lượng cổ phiếu cho hai đơn vị mới vì thế Công ty này mất quyền kiểm soát. Đó là lý do mà cuối 2019 khó khăn, bước sang năm 2020, vướng Covid-19 nên cuộc họp Đại cổ đông cũng như Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Cotec HealthCare không thể thực hiện được. Điều này cũng kéo theo dự án cũng không thể thực hiện. Mãi đến tháng 11/2020, Công ty Cổ phần đầu tư Cotec HealthCare mới Đại cổ đông lại, cuối tháng 12/2020 mới bắt đầu lại Đại cổ đông các Công ty con.

Ngoài ra khi nói về thời gian thi công trở lại, vị Giám đốc này khẳng định, sau khi Đại hội xong, ngày 06/01/2021, đoàn công tác của Tập đoàn đã làm việc tại Bệnh viện và đã lấy toàn bộ dữ liệu, dự kiến đầu tháng 1 (âm lịch) khởi động lại dự án, cuối quý III/2021 có thể khánh thành đi vào hoạt động.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây Dựng