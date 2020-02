Cha mẹ Tuấn 'Khỉ' đổ bệnh khi hay tin con bắn chết 5 người

Ngày 1/2, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh phía nam đang tăng cường lực lượng truy bắt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, Tuấn “Khỉ”), nghi can gây ra vụ xả súng làm 5 người chết ở Củ Chi.

Chiều 1/2, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết anh nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là Tuấn “Khỉ”, anh ta nói vẫn đang ở xã Trung An, huyện Củ Chi, muốn ra đầu thú với điều kiện là cho gặp vợ con trước.

Nổi da gà khi thấy Tuấn "Khỉ" trên tivi

3 ngày sau khi xảy ra vụ xả súng làm 5 người chết, nhiều người dân sinh sống cạnh nhà Tuấn “Khỉ” ở xã Tân Thạnh Đông vẫn chưa thôi bàn tán. Căn nhà cấp 4, lợp tôn nằm giữa khu dân cư khiến ai chạy xe qua lại đều để lại một ánh nhìn dò xét.

“Ai ngang qua cũng tò mò, bàn tán. Giờ chỉ khổ cha mẹ và người thân của nó”, bà C. (63 tuổi, hàng xóm của Tuấn “Khỉ”) than thở.

Theo bà C., ở xóm, Tuấn chưa gây gổ hay có hiềm khích với ai. Những lúc được nghỉ phép về nhà, Tuấn phụ giúp công việc gia đình.

Cổng nhà Tuấn "Khỉ" đóng kín. Ảnh: Lê Trai.

Người phụ nữ ngoài lục tuần nói gia đình Tuấn khó khăn về kinh tế. Bố Tuấn làm công việc phụ đưa đón học sinh, mẹ Tuấn bán nước sâm, còn vợ Tuấn bán bánh tráng trộn. Sau khi xảy ra sự việc, bà C. không còn thấy họ buôn bán, mưu sinh nữa.

Bà C. cho biết chiều tối 29/1, có một nhóm khoảng 10 người đến quán nước nhà bà. Họ ngồi rất lâu và luôn hướng mắt về nhà Tuấn. Khi bà C. hỏi thì họ bảo đợi lấy tiền.

Đến khi trời tối, bà C. vẫn chưa thấy họ ra về nên mở lời hỏi thăm. Lúc này, các trinh sát mới thừa nhận đang chờ bắt Tuấn nhưng không giải thích bắt vì lý do gì.

“Đến khi tivi phát sóng hình Tuấn bị truy nã tôi mới hết hồn. Toàn thân tôi nổi da gà và không hiểu lý do vì sao Tuấn lại gây ra cớ sự này”, bà C. chia sẻ.

Cha mẹ Tuấn đổ bệnh

Từ khi xảy ra vụ việc, cổng nhà Tuấn luôn đóng kín. Họ hàng, bà con đến hỏi thăm thì mới được người nhà ra mở cửa.

Bà Viện (em kết nghĩa của cha Tuấn) cho biết hiện gia đình rất rối rắm. Sau khi Tuấn gây ra sự việc, gia đình phải lên xuống trụ sở công an liên tục để làm việc. Ba mẹ Tuấn mệt mỏi, đau buồn đã đổ bệnh.

“Cha Tuấn đang được truyền nước ở bệnh viện, còn mẹ thì cũng bệnh nằm trong nhà. Mấy ngày rồi, cả 2 chẳng chịu ăn uống gì”, bà Viện than thở.

Theo bà Viện, Tuấn rất có hiếu, biết lo lắng cho cha mẹ, vợ con. Tuấn còn đối xử rất tốt với người thân, bạn bè. Người phụ nữ không hiểu nguyên nhân sâu xa như thế nào mà Tuấn lại hành động như vậy.

“Ba mẹ Tuấn khó khăn, khi Tuấn đi nghĩa vụ và có công việc, cả gia đình rất tự hào. Tuy nhiên, bao nhiêu sự cố gắng của Tuấn đã đổ vỡ chỉ trong phút chốc”, bà Viện bật khóc.

Bà Viện chia sẻ từ khi xảy ra vụ án mạng, vợ của Tuấn được công an mời lên làm việc và chưa về. Hai đứa con của Tuấn (3 và 6 tuổi) phải nhờ bà Viện và phía ngoại chăm sóc.

Còn nồi nước sâm mẹ Tuấn nấu 3 ngày trước chưa kịp bán thu hồi vốn, đang nằm trong thùng đá. Chiếc xe bánh tráng trộn đáng lý ra giờ đang đậu trước cổng trường lại nằm im lìm trong xó nhà.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: Zing.vn