Cha đi cách ly, lúc về chỉ còn hũ tro cốt: Lời dặn trước lúc tạ từ và điều hối tiếc muộn màng của cô con gái

Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra thiệt hại vật chất, tinh thần mà còn gieo rắc sự mất mát, khiến bao gia đình phải ly tán. Dịch rồi sẽ qua đi, nhưng người ta sẽ mãi ám ảnh khôn nguôi đôi mắt của cháu bé 4 tuổi một mình đón hũ tro mẹ dưới vành khăn tang trắng lạnh... Hay là khoảnh khắc người vợ quỳ chết lặng bên chiếc xe lăn của người chồng vô gia cư trong một chiều mưa buồn tại Sài Gòn. Những câu chuyện ấy, nỗi đau ấy, dấu vết thời gian mãi chẳng thể xóa nhòa.

Chị P.T.N, ngụ tại quận 6, TP HCM cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ngày tiễn cha đi cách ly. Người cha già tóc bạc, đeo ba lô, ngoái lại vẫy tay tiễn con cháu. Chị không ngờ đó là lần cuối chị được nhìn thấy ba. Ngày ba về, người không còn nữa, chỉ còn lại hũ tro...

Đoạn clip chị N. đăng tải trên trang cá nhân với lời tiễn biệt ba đã nhận được nhiều sự đồng cảm của người dùng mạng xã hội.

Ngày ba đi cũng là lần cuối chị N. nhìn thấy ba khỏe mạnh...

Tâm sự với chúng tôi, chị P.T.N cho biết, ba chị mắc Covid-19 tầm cuối tháng 8. Gia đình chị 4 người đều dương tính, nhưng chỉ có cha chị, anh trai và cháu đi cách ly tập trung rồi sau đó được về nhà.

"Lúc về ba trở nặng, có thở oxy và uống thuốc ở nhà vẫn không hết. Nhà mình mới gọi y tế xuống đi cấp cứu. Qua BV dã chiến số 14 ở Tân Phú, ba điều trị ở đó 21 ngày. Đêm ngày 21, bệnh viện báo ba đã mất do ngưng tim. Lúc vào viện mới phát hiện là ba có bệnh tiểu đường nặng. Có lẽ vì vậy mà bệnh tiến triển quá nhanh".

Do có 2 con nhỏ mới sinh được hơn 4 tháng, vợ chồng lại ở riêng nên chị N. không thể về nhà chăm sóc ba. Đoạn clip tiễn bác đi cách ly cũng do chị dâu chị N. quay lại. Lúc ba hấp hối, chị N. cũng không thể về kịp, chỉ nhìn ba qua màn hình điện thoại. Chị nói, đó là điều chị hối tiếc nhất cả đời.

Ba chị N. 73 tuổi, do mắc tiểu đường nên bệnh tình tiến triển nặng, ra đi đột ngột

"Lần cuối cùng mình gặp ba là trước khi có CT16. Trước khi đi, ba có dặn mình suốt, nói có về bên nhà thì ráng giữ cho kĩ 2 đứa nhỏ. Bên này có chuyện gì cứ mặc kệ, người ta tự biết lo rồi... Ba cũng có nói với mẹ: Bà ở nhà ráng ăn uống nhiều vô, tui đi nha... Ngày nhận tro cốt ba, mẹ khóc òa".

Nhớ về người cha đã quá cố, chị N. vẫn dành một sự kính trọng, thương mến vô cùng. Với chị, ba là một người hoàn hảo, sống cả đời chắt chiu cho con cháu.

"Từ lúc mình bầu tới lúc sinh em bé, lúc nào ba cũng có mặt. Trước khi có chồng, ngày nào ba cũng chờ mình về tới nhà để dắt xe vào nhà dùm...



Nhà mình đang sửa lại để rộng rãi hơn cho con cháu về tụ họp. Ngày xây nhà ba vui đến mức ngày nào cũng bàn tán, nói chuyện sau này. Nhà vẫn còn sửa dang dở chưa xong, ba đã ra đi mãi mãi", chị N. nghẹn ngào.

Your browser does not support the video tag.

Cha đi cách ly, lúc về chỉ còn hũ tro cốt: Lời dặn trước lúc tạ từ và điều hối tiếc muộn màng của cô con gái

Câu chuyện của N. sau khi chia sẻ đã nhận được nhiều sự thương cảm trên mạng xã hội. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại lời chia buồn cũng như động viên chị vượt qua nỗi đau.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc