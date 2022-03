Cha chắt chiu từng đồng đưa con gái lớp 11 đi phẫu thuật thẩm mỹ, gây tranh cãi dữ dội

Mới đây, trên Tiktok có đăng tải đoạn clip với nội dung bé gái học lớp 11 được ba dắt đi làm đẹp thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Được biết, cô con gái này đã đi nâng mũi và làm răng tại 1 tiệm thẩm mỹ với chi phí bỏ ra vô cùng lớn.

Trong clip, người cha với trang phục giản dị, hai tay chắt chiu ngồi đếm từng đồng tiền còn thiếu để gửi trả cho người nhân viên.

Sau khi con gái phẫu thuật, người cha còn tận tay chăm sóc, chườm đá giảm sưng cho con. Thậm chí, vì lo sợ khi về nhà không biết chăm sóc con sao cho đúng cách hậu phẫu thuật, người cha này còn tận tình hỏi han kỹ lưỡng bác sĩ và những người xung quanh khác.

Clip cha chắt chiu từng đồng đưa con gái đi làm đẹp (Nguồn: doctorquynhviral)

Có thể thấy, mặc dù con gái mới học lớp 11 nhưng người cha đã đầu tư rất mạnh tay, chỉ mong con luôn được xinh đẹp và vui vẻ. Xem xong clip, nhiều người bày tỏ sự xúc động, ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị với cô con gái vì có người cha cực tâm lý.

Bên cạnh đó, một số người cũng bày tỏ quan điểm trái chiều khi cho rằng người cha đã có phần nuông chiều. Ở độ tuổi này, ông nên để con tập trung vào học hành, nuôi dưỡng tâm hồn thay vì quá chú tâm tới ngoại hình?



Tác giả: Hoàng Huyền

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc