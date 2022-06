Cắt cây ATM trong khu công nghiệp, lấy trót lọt gần 500 triệu đồng

Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Phước (29 tuổi, quê huyện Tây Sơn, Bình Định) tạm trú ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè (TP.HCM), để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h sáng 21/6, Phước chạy xe máy, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm xuất hiện tại cây ATM HDBank Long Hậu đặt tại khu công nghiệp Long Hậu (huyện Cần Giuộc).

Đối tượng Trương Văn Phước cắt thùng ATM đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Nhà Bè, TP.HCM

Tại đây, đối tượng đã dùng nước sơn đen xịt kín cả 4 mắt camera gắn trên cao. Cùng lúc, sử dụng công cụ cắt, đục thùng ATM tiền lấy trộm 927 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (tổng số tiền bị mất trộm 463.500.000 đồng). Sáng cùng ngày, chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng HD Bank Long Hậu đã trình báo Công an huyện Cần Giuộc.

Tập trung điều tra truy xét, trinh sát hình sự huyện Cần Giuộc lần theo hình ảnh hệ thống camera an ninh trên tuyến giao thông phát hiện biển số xe, hình ảnh đối tượng đi qua hướng huyện Nhà Bè.

Đến ngày 23/6, đối tượng Phước sa lưới khi đang lẩn trốn trong khu nhà trọ ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè cùng số tiền chưa kịp tiêu xài.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Giao thông