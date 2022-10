Cấp mỏ đá cho doanh nghiệp: Vì sao người dân phản đối?

Người dân xóm Đò bức xúc phản ánh về việc cấp phép mỏ đá.



Phản đối vì mỏ đá quá gần nhà dân

Đầu tháng 5/2021, khi một số người dân trong xóm Đò nhận được thông báo của UBND xã Thọ Hợp về việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất tại thung Máng, thung Bưởi. Người dân nơi đây mới tá hỏa biết rằng, ngọn núi phía sau nhà chuẩn bị được cấp phép cho một doanh nghiệp (DN) để khai thác đá xây dựng. Và bắt đầu từ đây, người dân cụm Chuôm, xóm Đò phản đối việc cấp phép mỏ, bởi theo họ hệ lụy từ khai thác đá đã hiện hữu. Trong khi DN thu lợi nhuận thì người dân hàng ngày đối mặt với ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông. Do vậy, trong nhiều tháng qua, họ liên tục kiến nghị với chính quyền, không cấp phép mỏ đá tại khu vực này.

Theo người dân xóm Đò, Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong (Công ty Đại Phong) là đơn vị được tỉnh Nghệ An cấp phép thăm dò khoáng sản tại 2 khu vực thuộc thung Máng và Thung Bưởi với diện tích 12ha. Nhận được thông tin, người dân đã phản đối bởi mỏ đá nằm sát nhà dân gây mất an toàn và ô nhiễm do bụi. “Khu vực quy hoạch mỏ tiếp giáp với vườn của nhiều hộ dân, có những hộ tính khoảng cách từ nhà cho đến ranh giới quy hoạch chưa đến 100m, nên nếu cấp phép khai thác khoáng sản cho DN tại khu vực này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng tôi” - chị Trương Thị Thủy, người xóm Đò cho biết.

Bà Lương Thị Thanh (56 tuổi) trú tại xóm Đò cũng cho rằng, ở Quỳ Hợp có rất nhiều điểm khai thác khoáng sản gây bao hệ lụy cho người dân, vụ sụt lún ở xã Châu Hồng là một ví dụ điển hình. “Chúng tôi không đồng ý việc cấp phép mỏ đá tại khu vực xóm Đò mà Công ty Đại Phong đang làm thủ tục. Có thể họ sẽ đầy đủ các thủ tục để cấp phép, nhưng các hệ lụy sau khi vào hoạt động, người dân chúng tôi phải gánh chịu. Dù đền bù bao nhiêu chúng tôi cũng không đồng ý, trừ khi họ di dời chúng tôi đến vị trí khác” - bà Thanh nói.

Có nhà cách khu vực mỏ chừng 70m, chị Trương Thị Hiền (35 tuổi) cho biết, vào tháng 12/2015 mỏ đá này đã có người về khai thác, nổ mìn. Trong một lần nổ, đá bay vào tận nhà, chồng và con chị Thủy suýt bị thương. “Mỏ đá quá gần với nhà dân, nếu cấp phép, chúng tôi làm sao sống được. Chúng tôi quyết liệt phản đối việc cấp phép mỏ đá này”- chị Hiền nói.

Ngoài ra, theo ý kiến của các hộ dân xóm Đò, do khoảng cách quá gần nên việc khai thác đá sẽ ảnh hưởng tới tính mạng người dân, ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm… Chính vì vậy trong một số cuộc họp, cũng như tiếp xúc cử tri, người dân đã có ý kiến cũng như có nhiều văn bản gửi UBND xã Thọ Hợp là không đồng ý cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực Thung Máng, Thung Bưởi.

Chính quyền nói gì?

Không chỉ vấn đề hệ lụy sau khi hoạt động, mà xung quanh khu vực dự định cấp mỏ đá cho Công ty Đại Phong có rất nhiều diện tích đất rừng giao cho người dân quản lý hàng chục năm qua vẫn đang còn tranh chấp. Cụ thể, tại khu vực này còn có 8ha đất do người dân quản lý. Tuy nhiên, UBND huyện Quỳ Hợp lại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung (tức nhiều hộ trong 1 bìa đất). “Chúng tôi đã làm đơn gửi UBND huyện Quỳ Hợp, xã Thọ Hợp giải quyết, bởi hơn 8ha đất rừng sản xuất là của rất nhiều hộ nhưng chính quyền chỉ cấp 3 giấy chứng nhận do 3 hộ đứng tên gồm Trương Văn Luyến, Trương Văn Tin, Trương Thị Tuy. Do đó, chúng tôi muốn phân định diện tích đất rõ ràng để tránh khiếu kiện” - chị Lương Thị Vân cho biết.

Ngoài ra, người dân xóm Đò còn kiến nghị nếu cấp phép, việc vận chuyển khoáng sản đi qua con đường dân sinh sẽ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nền đường…

Trái ngược với ý kiến của người dân, UBND xã Thọ Hợp lại thống nhất chủ trương đầu tư thực hiện dự án “Khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại xóm Đò” tại văn bản số 525/UBND ngày 7/10/2022.

Cụ thể, sau khi phân tích, đánh giá về dự án gồm Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch nông thôn mới…UBND xã Thọ Hợp “Thống nhất chủ trương đầu tư thực hiện dự án nói trên tại xóm Đò, xã Thọ Hợp do Công ty Đại Phong đề xuất”.

Trao đổi với ông Lang Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp về những ý kiến của người dân, ông Dũng cho biết: “Sau khi nhận được kiến nghị của các hộ dân, chúng tôi đã làm báo cáo gửi huyện. Về quan điểm của xã là làm theo quy định của pháp luật, riêng xã không có thẩm quyền cấp phép nên chỉ báo cáo lên trên”.

Trong khi đó, ông Lê Sỹ Hào - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳ Hợp cho biết: “Sau khi có đề xuất của DN, trên cơ sở công văn số 3435/SKHĐT-DN, chúng tôi đã gửi cho xã để cho ý kiến, hiện chúng tôi đang làm báo cáo gửi tỉnh, vì tỉnh là đơn vị cấp phép”.

Được biết, vào ngày 15/7/2021, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký văn bản số 2459/GP-UBND cấp Giấy phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc khu vực xóm Đò (xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp) cho Công ty Đại Phong (có địa chỉ tại Khu A, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Diện tích thăm dò được chia thành 2 khu vực gồm khu vực 1 có diện tích 5ha và khu vực 2 có diện tích 7ha, thời gian thăm dò trong vòng 6 tháng.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết