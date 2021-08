Cảnh tài xế trắng đêm chờ đón và hỗ trợ bà con đi từ miền Nam về quê tránh dịch Covid-19

Để hỗ trợ các công dân về quê an toàn, tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội vận tải Nghệ An đã điều động hàng trăm chuyến xe khách, xe tải, xe buýt đến chờ tại chốt kiểm soát dịch ở cầu Bến Thủy, để vận chuyển người dân cùng xe máy của họ về tận khu cách ly ở địa phương