Cảnh siêu thực khó tin: "Thác mây" tuôn chảy trên đèo Hải Vân đẹp như phim

Mới đây, đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc mây mù giăng kín lối, trôi lững lờ trên đỉnh đèo Hải Vân được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn du lịch nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo đó, những đám mây trôi bồng bềnh với tốc độ khá nhanh, tạo cảnh tượng đẹp như thác nước đang tuôn chảy, phủ trắng xóa cả một vùng khiến nhiều du khách có mặt tại đèo Hải Vân lúc đó vô cùng thích thú. Ai nấy đều tranh thủ chụp ảnh, quay video về hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này.

Thác mây cuồn cuộn trên đèo Hải Vân. Chỉ sau một ngày đăng tải trên nền tảng Tiktok, video đã nhận được 6 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn tương tác (Nguồn: Lê Thanh Cường).

Chủ nhân của đoạn video "thác mây" đang gây "bão" mạng là bạn Lê Thanh Cường (SN 1998, quê ở Quảng Nam, hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng). Cường cho biết, đoạn video được quay vào lúc 4 giờ chiều ngày 25/1/2022 tại đèo Hải Vân. Góc quay này nằm ngay đoạn cua thường được người địa phương gọi là " khúc cùi chỏ" của đèo, cách đỉnh đèo chừng vài trăm mét.

"Mình sống ở Đà Nẵng đã 5 năm. Đây là lần thứ 5 mình đi qua đèo Hải Vân và may mắn được chứng kiến hiện tượng "thác mây" độc đáo. Hai năm trước, mình từng chứng kiến cảnh mây tuôn chảy trên đỉnh đèo nhưng không đẹp và nhiều mây như lần này", chàng trai trẻ bày tỏ.

Thanh Cường hiện làm trong lĩnh vực bất động sản tại Đà Nẵng nên có nhiều cơ hội đi thăm thú, khám phá các vùng đất nơi đây. Dù chỗ làm cách đèo Hải Vân gần 30km nhưng 9X vẫn tranh thủ tới đây tham quan. Ngày vừa qua, trước khi về quê đón Tết, Cường trở lại cung đường đèo để dạo chơi, ngắm cảnh thì may mắn bắt gặp "thác mây".

Chàng trai Lê Thanh Cường là một trong số những du khách may mắn được chứng kiến khung cảnh "thác mây" đẹp như phim trên đèo Hải Vân (Ảnh: NVCC).

Chàng trai quê Quảng Nam chia sẻ thêm, ở quanh đèo còn có "hòn đá cụ rùa" và một số quán cà phê đẹp, thích hợp để du khách tới trải nghiệm, chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

Không chỉ Cường mà một số du khách chứng kiến cảnh "thác mây" ở đèo Hải Vân đều vô cùng ngỡ ngàng và mê mẩn trước hiện tượng thiên nhiên kỳ thú "hiếm có khó tìm" này. Nhiều người có kinh nghiệm chia sẻ, thời điểm "vàng" để "săn" thành công "thác mây" ở đây là từ tháng 12 tới tháng 2 năm sau, nhất là những ngày thời tiết se lạnh và ẩm.

Trên các diễn đàn mạng, du khách thập phương cũng thích thú khoe hình ảnh chụp bên "thác mây" trên "cung đường biển đẹp nhất thế giới" (Ảnh: Lê Thanh Cường)

Đèo Hải Vân nằm trên dãy núi Bạch Mã là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng. Nơi đây được ví là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", cao 500m so với mực nước biển. Trước đó, đèo Hải Vân cũng được bình chọn là một trong những đường đèo ven biển đẹp nhất thế giới.

Tác giả: Thảo Trinh

Nguồn tin: Báo Dân trí