Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ 2h - 5h hôm nay (08/9) tại các trạm đo mưa tự động tại Nghệ An: Yên Thượng: 25.4mm, Cửa Hội: 33.8mm, Vinh: 27.0mm…; ở Hà Tĩnh: Đại Lộc: 118.8mm, Kỳ Thượng: 115.4mm, Đò Điệm: 103.2mm…

Cảnh báo trong sáng nay, trên khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi cao hơn. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Cụ thể:

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Tại Nghệ An gồm các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, TP Vinh.

Tại tỉnh Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro do lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường