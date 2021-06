Căng mình chữa cháy rừng giữa trời nắng nóng

Lực lượng chữa cháy dùng các thiết bị chuyên dụng nhằm khống chế đám cháy tránh lây lan qua cánh rừng khác.

Sau khi có mặt, lực lượng chữa cháy phối hợp lực lượng Kiểm lâm, huyện Đội, Công an huyện Nam Đàn cùng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan. Do thời tiết nắng nóng, cộng với thực bì chủ yếu cây khô nên đám cháy bùng phát rất nhanh, do vậy, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Diện tích đám cháy khoảng 1,1ha chủ yếu là cây bụi, rành rành và một số bạch đàn. Sau gần 1 tiếng đồng hồ nổ lực, bất chấp cái nắng như đổ lửa, đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân đang được Cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân