Cần xử lý nghiêm nhóm thanh niên côn đồ

Anh Tâm kể lại sự việc.

Sự việc được người bị hại thuật lại, khoảng 21 giờ ngày 23- 1, anh Tâm cùng bạn là anh Nguyễn Bá Thanh (1993, trú xã Minh Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) đi uống cà-phê. Trên đường đi, anh Tâm gặp nhóm bạn cùng xóm (anh Cương, anh Khoa và anh Công) nên dừng lại nói chuyện. Vừa lúc đó, một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi trên 5 chiếc xe máy hướng từ xã Bài Sơn chạy tới. Tại đây, một người trong nhóm thanh niên có tên là Nguyễn Văn Trọng (1993, trú xóm 3, xã Bài Sơn) nói chuyện gì đó với anh Khoa. Sau đó, Trọng và nhóm thanh niên kéo nhau vào quán bi-a Nam Thắng (xóm 1, xã Bài Sơn). Khoảng 10 phút sau, Trọng và nhóm thanh niên đi ra thì Trọng hỏi: “Lúc nãy thằng mô tát tau?”. Lúc đó, anh Thanh có nói: “Có việc gì đó các anh”, thì ngay lập tức cả nhóm xông vào đánh Thanh túi bụi. Thấy bạn vô cớ bị đánh, anh Tâm vào can ngăn thì bị nhóm của Trọng đánh liên tiếp vào đầu và người. Bị đánh tới tấp, anh Tâm chỉ biết ôm lấy đầu chịu trận. Tuy nhiên, khi thấy máu trên đầu chảy xuống mặt, anh Tâm mới vùng dậy bỏ chạy. Sau đó, anh Tâm gọi điện cho bố lên đón rồi đưa lên trạm xá sơ cứu các vết thương. Sau khi sơ cứu, tôi được chuyển xuống bệnh viện chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An nhập viện điều trị.

Theo anh Tâm, sở dĩ có việc ẩu đả xảy ra là do trước đó, trong quá trình chơi bi-a, Trọng bị một đối tượng nào đó tát vào mặt mấy cái. Bị đánh, Trọng quay về nhà gọi các đối tượng khác xuống trả đũa. Tuy nhiên, khi Trọng và nhóm bạn quay trở lại thì người đánh Trọng không còn ở quán bi-a nữa. Khi đó Trọng ra đường tìm, thấy anh Thanh lạ mặt nên cho rằng Thanh đã đánh mình và hô hào nhóm bạn nhảy vào đánh hội đồng. Thấy bạn bị đánh oan, Tâm vào can ngăn thì cũng bị nhóm Trọng đánh trọng thương.

Hậu quả của vụ đánh nhau nói trên khiến anh Tâm bị thương tích 2 vết thương trên đỉnh đầu, tay trái bị đánh thâm đen, trật xương vai phải, mẻ xương vùng ổ chảo... Anh Tâm cho biết thêm, vết thương bị mẻ xương dưới ổ chảo là kết quả chụp cộng hưởng từ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An và hướng dẫn ra Bệnh viện Thể thao Việt Nam để tiếp tục điều trị.

Kết quả khám thương tích của anh Tâm tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Ông Phạm Xuân Khuyến (1971, bố anh Tâm), bức xúc: “Khi con tôi đang sơ cứu ở trạm y tế xã thì đối tượng tên Trọng đã đến xin lỗi và nói đánh nhầm, hứa sẽ chịu bồi thường và chi trả các khoản điều trị. Thế nhưng, đến nay Trọng đã không thực hiện như đã hứa, không thăm hỏi hay bồi thường gì cho con trai tôi cả. Tối xảy ra sự việc, CAX Bài Sơn, CAH Đô Lương cũng đã lấy lời khai, vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, cho đến nay gia đình chúng tôi chưa thấy động tĩnh gì. Các đối tượng đánh con trai tôi thương tích hiện vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”. Trước sự việc trên, gia đình ông Phạm Xuân Khuyến đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho con trai ông.

Trao đổi sự việc trên qua điện thoại, lãnh đạo CAH Đô Lương cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, CAH đã lấy lời khai ban đầu của những người liên quan ngay trong đêm, hiện đang cho nạn nhân giám định để xác định tỷ lệ phần trăm thương tích thì chúng tôi mới có hướng xử lý.

Tác giả: X.S

Nguồn tin: Báo Công An Đà Nẵng