Cẩn trọng "tiền mất tật mang" khi đổi, mua tiền lẻ dịp Tết 2020

Rầm rộ hoạt động đổi chiết khấu tiền lẻ

Mua bán tiền lẻ là một trong những hoạt động "kinh doanh" rất hút khách dịp Tết nguyên đán. Khi chỉ khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết cổ truyền nên hoạt động này càng rầm rộ với nhiều hình thức và mức chiết khẩu khác nhau.

Theo ghi nhận tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) hoạt động "mua bán" tiền diễn ra công khai tại các sạp được kê ngay tại hai bên ven đường. Các mệnh giá giao dịch phổ biến nhất vẫn là 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng với mức chiết khấu trung bình khoảng 10%. Ngoài ra tuỳ theo khả năng mặc cả và số lượng giao dịch thì có thể thương lượng với mức chiết khấu khác.

Để khuyến khích khách mua, người bán nói: "Nếu không đổi nhanh, sắp tới tỉ lệ chiết khấu sẽ còn được đẩy lên cao hơn nữa khi nhiều người đổi lấy tiền để đi lễ đầu năm. Với những mệnh giá nhỏ như 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng sẽ có mức chiết khấu cao hơn".

Video: Mua bán tiền lẻ công khai ở Phủ Tây Hồ (Hà Nội).

Tại các tuyến phố "chợ đen" tiền lẻ như Đinh Lễ (quận Hoàn Kiếm) thì hoạt động mua bán lại bí mật và cảnh giác hơn. Nếu khách đồng ý thì giao dịch lập tức diễn ra nhanh chóng, nếu thấy khách dò hỏi thì những dân buôn lập tức rời đi.

Ngoài ra, trên mạng xã hội, internet, các trang bán tiền lẻ cũng xuất hiện rầm rộ. Mức chiết khấu cũng đa dạng và phụ thuộc vào số lượng giao dịch mà có thể thương lượng, nhưng nhìn chung dao động từ 5-10%.

Theo luật sư Nguyễn Công Thành, đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, hoạt động giao dịch tiền lẻ kiếm lời như trên hoàn toàn bị pháp luật nghiêm cấm và có thể bị xử phạt hành chính mức cao nhất lên tới 40 triệu đồng.

Cụ thể, Nghị định 96/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Theo đó, hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xem xét, xử phạt, mức phạt được quy định phạt tiền từ 20 triệu - 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

Quảng cáo mua-bán tiền rầm rộ trên mạng xã hội.

Luật sư Giang Hồng Thanh cho biết thêm, hiện nay có rất nhiều trang mạng internet rao bán tiền lẻ, nhưng với hoạt động này để xử lý được thì phải bắt quả tang. Nếu không có nguồn tin tố giác, không phát hiện được thì cơ quan chức năng cũng không thể xử phạt được.

Cẩn trọng mua đồng USD in hình con giáp

Những năm gần đây, Chính phủ một số nước có in tiền có hình con giáp để bán ra dịp Tết. Trong đó đồng 2 USD luôn được quan tâm hơn cả. Được giới thiệu do bộ Tài chính Mỹ phát hành tờ tiền 2 USD in hình con chuột năm 2020 có giá cũng không hề rẻ.

Theo khảo sát của phóng viên, giá mỗi đồng này là 230.000 đồng, khi mua 5 tờ giá 220.000 đồng, với 10 tờ giá 210.000 đồng….Mức giá này so với năm 2019 cũng giảm đáng kể, cụ thể giá 1 đồng mệnh giá 2 USD năm 2019 lên tới 350.000, khi mua 5 tờ giá còn 320.000 đồng/tờ, số lượng 10 tờ giá 300.000 đồng. (Mức giá các đồng tiền đặc biệt này khá cao so với USD có giá trị lưu thông. Tỷ giá USD hiện nay khoảng 23.000 đồng/USD).

Chỉ được mua ngoại tệ tại những điểm được cấp phép giao dịch.

Trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, đồng 2 USD in hình những con giáp được một số quốc gia phát hành và đang được bán trên thị trường dịp Tết hiện nay dù là tiền thật nhưng chỉ có giá trị tượng trưng, không có giá trị trong lưu thông.

Vị này khuyến cáo, luật không cấm người dân mua bán USD tại những địa điểm được cấp phép giao dịch ngoại tệ. Nhưng tại những địa điểm không được cấp phép, tại chợ đen... thì hành vi giao dịch sẽ là trái phép và có quy định xử lý theo pháp luật.

Bởi vậy, dù là đồng USD in hình con giáp hay bất kỳ loại tiền nào khác, khi có nhu cầu giao dịch người mua đúng địa chỉ được uỷ quyền để tránh những rủi ro đáng tiếc.

