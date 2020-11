Cận cảnh hiện trường vụ cháy tại khách sạn Vinh Plaza

Your browser does not support the video tag.

Căn phòng ở tầng 7 khách sạn 4 sao Vinh Plaza tan hoang sau vụ hỏa hoạn.

Khoảng 7h28' ngày 18/11, người đi đường phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng 7 của khách sạn Vinh Plaza trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An.

Những người ở đây vội tháo chạy ra ngoài đồng thời báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 4 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 20' đám cháy đã được khống chế.

Vụ cháy xảy ra tại phòng 732 của khách sạn 4 sao.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người tuy nhiên căn phòng 732 đã bị hư hỏng rất nặng.

Toàn bộ đồ dùng phía trong bị thiêu rụi.

Các thiết bị, hệ thống điện cũng hư hỏng.

Vụ cháy cũng làm ảnh hưởng đến nhiều căn phòng khác, khói đen bám trên tường.

Hiện nguy nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hiện vẫn chưa thể thống kê thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus