Cận cảnh hàng loạt biệt thự “khủng” trong dự án nợ hơn 300 tỉ đồng ngân sách

Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, do Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (Công ty Minh Khang) làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 521/QĐ.UBND.ĐT ngày 6-2-2007.

Dự án bao gồm các hạng mục như: 1 khách sạn 3-4 sao với diện tích 3.792 m2; siêu thị dược - thiết bị y tế, văn phòng cho thuê 3.350 m2; khu khám chữa bệnh 368 m2; nhà ở liền kề 115 m2/50 hộ, nhà biệt thự 350 m2/15 hộ, nhà phố vườn 184 m2/15 hộ, nhà ở xã hội và nhà công nhân viên từ 45 - 90 m2/90 hộ; đất giao thông 1,35 hecta và các hạng mục công trình công cộng khác. Dự án có tổng diện tích 7,86 ha và tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng.

Hàng loạt căn biệt thự xây dựng trong khu đô thị Minh Khang

Các căn nhà trong khu đô thị xây dựng theo kiểu "mạnh ai nấy làm"

Được biết, sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, dự án này đã bị "biến tướng" theo lối "băm nát" các diện tích đất công cộng, công viên để phân lô, bán nền.

Ngoài ra, theo thiết kế cơ sở, nhà liền kề, biệt thự đều được phê duyệt theo mẫu. Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu, trong khu dự án có hàng trăm công trình đã xây dựng, hầu hết đều không đúng thiết kế cơ sở ban đầu.

Có mặt tại dự án này, chúng tôi chứng kiến các biệt thự được xây dựng theo kiểu "mạnh ai nấy làm". Nhiều khu đất thuộc dự án được thiết kế thành các nhà hàng, quán nhậu, quán rửa xe ôtô.

Một căn biệt thự lớn được xây dựng ở góc đường trong khu đô thị

Dù thiết kế không giống nhau nhưng các căn biệt thự đều rất hoành tráng

Một căn biệt thự lớn, mặt tiền dài hàng chục mét trong khu đô thị

Một căn biệt thự lớn xây dựng cạnh khu đất trống trong khu đô thị

Hàng loạt căn nhà trong khu đô thị xây dựng không đúng thiết kế

Liên quan những vi phạm trong xây dựng tại dự án này, UBND TP Vinh đã ký nhiều quyết định xử phạt hành chính, cưỡng chế. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng như chủ các công trình phớt lờ, không nộp phạt, cũng không yêu cầu các hộ liên quan tháo dỡ công trình vi phạm.

Hàng loạt căn biệt thự lớn trong khu đô thị Minh Khang.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ nhân nhiều căn biệt thự lớn trong khu đô thị Minh Khang được xác định là một số lãnh đạo tỉnh Nghệ An, TP Vinh trước đây.

Từ tháng 12-2015, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, kết luận Công ty TNHH Thương mại Minh Khang vi phạm nhiều quy định của pháp luật.

Hiện tại chủ đầu tư dự án khu đô thị Minh Khang đang nợ ngân sách trên 300 tỉ đồng

Theo kết luận, sau 5 lần thay đổi quy hoạch, diện tích đất để sử dụng cho mục đích công cộng (đất giao thông, cây xanh thể dục thể thao, bãi đậu xe công cộng, đất sân vườn) giảm 6.466,1 m2; diện tích đất xây dựng nhà trẻ giảm 2.283,24 m2; nhà văn hóa giảm 73,1 m2; diện tích xây dựng khách sạn 4 sao và siêu thị giảm 6.553,25 m2.

Công ty Minh Khang đã bán và xây dựng nhà ở với diện tích 1.108 m2 trên đất giao thông và đất khách sạn, siêu thị dược thiết bị y tế đã được phê duyệt quy hoạch cho các hộ dân dù diện tích đất này chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hàng trăm căn nhà trong khu đô thị Minh Khang chưa được cấp sổ đỏ do chủ đầu tư còn nợ hơn 200 tỉ đồng tiền thuế đất

Ngoài ra, dự án trên có tới 975 m2 đất theo phê duyệt quy hoạch của UBND tỉnh là diện tích đất để xây dựng nhà trẻ nhưng phía chủ đầu từ đã phân lô, bán nền cho các hộ dân xây dựng nhà ở.

Theo Chi cục Thuế TP Vinh, tính đến 31-10-2022, tổng số tiền chưa nộp vào ngân sách nhà nước của Công ty Minh Khang là gần 309 tỉ đồng, trong đó tiền sử dụng đất là gần 211 tỉ đồng, tiền chậm nộp là hơn 98 tỉ đồng. Chi cục Thuế TP Vinh đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó có cả cưỡng chế nợ thuế nhưng không kết quả.

Liên quan đến sai phạm tại dự án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh, dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP Vinh) do Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (có địa chỉ tại số 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TP HCM), làm chủ đầu tư.

