Cận cảnh cây me trăm tuổi thế "quái" được trả giá tiền tỷ

Cây me trăm tuổi có dáng thế "khủng" được chủ nhân vận chuyển về từ Campuchia về tạo tác trong nhiều năm liền.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, anh Hồ Hải Sơn ở Hóc Môn là chủ nhân của cây me cho biết: “Vườn cảnh của tôi có nhiều loại nhưng độc, lạ nhất là cây me bay trăm tuổi. Gọi như vậy vì nó có hình dáng như đang bay lên trời, nhìn rất uy nghi. Cây me này được tôi nhập từ Campuchia về, ngay từ đầu nó đã có dáng nghiêng, tán lá xum xuê, thân cây to, chắc”.

Cây me cảnh có hình dáng như đang bay lên. Ảnh: Dân Trí.

“Phải tốn nhiều thời gian, tôi mới có thể chuyển cây này về tới TP.HCM, sau đó đúc chậu, thiết kế phong cảnh. Bên dưới có nước chảy, có ông Tiên ngồi đàm đạo, có cậu bé chăn trâu, con cò. Còn bên trên dáng cây me tạo nên một tầng mây. Nhìn tổng thể, chậu me này phong cảnh hữu tình theo dáng thác đổ mây bay”, anh Sơn chia sẻ.

Thoạt nhìn cây me này có dáng khá đặc biệt, phía dưới gốc to rồi vươn dài nhỏ dần theo thân cây, các nhánh trổ ra như hai cánh chim phượng hoàng đang bay trông rất bắt mắt người xem.

Được biết cây me trăm tuổi này được nhiều đại gia yêu cây cảnh trả giá tiền tỷ nhưng chủ nhân vẫn chưa bán.

Cây me này có dáng khá đặc biệt, phía dưới gốc to rồi vươn dài nhỏ dần theo thân cây, các nhánh trổ ra như hai cánh chim Phượng hoàng đang bay. Ảnh: Dân Trí.

Bonsai cây me không chỉ nổi tiếng với nhiều thế cây đẹp, dễ chăm sóc mà còn là một loài cây mang nhiều ý nghĩa phong thủy giúp chủ nhân thuận lợi trong công việc, hanh thông trong con đường thăng quan tiến chức. Bởi vậy ngày nay nhiều cây me có dáng thế độc lạ được các đại gia "săn lùng" để trưng bày trước nhà.

