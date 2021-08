Cận cảnh Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Nghệ An

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thị cung ứng đầy đủ hàng hoá thiết yếu cho người dân Ngày 24/8, Nghệ An phát hiện thêm 95 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 và toàn tỉnh hiện đang cách ly tập trung 13.078 trường hợp. Trong khi đó tại TP Vinh, tính từ ngày 14/8 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 179 ca bệnh. TP Vinh là địa bàn có nguy cơ rất cao với 20/25 phường, xã có ca nhiễm. Nghệ An hiện có 14 địa phương thực hiện Chỉ thị 16, 7 địa phương giãn cách theo Chỉ thị 15, riêng TP Vinh áp dụng biện pháp trên mức Chỉ thị 16, người dân “ai ở đâu, ở yên đó” trong 7 ngày để chống dịch. Vấn đề cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vẫn rất quan trọng, không chỉ ở địa bàn TP Vinh mà nhiều địa phương khác. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương cần chủ động đảm bảo cung ứng đầy đủ lượng thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận nhà cho từng hộ gia đình. Đặc biệt, quan tâm đến các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội. Tạo “luồng xanh” cho những đơn vị đảm bảo đủ điều kiện vận chuyển hàng hóa. Trong phương án cung ứng hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân TP Vinh cần phân vùng hợp lý; tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp... (Thu Hiền)