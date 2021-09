Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giúp dân chạy lũ

Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu giao nhiệm vụ giúp dân tránh lũ.

Mưa lớn, nước lên nhanh làm gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, xóm 15, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh lưu chìm trong bể nước, được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu và dân quân xã Quỳnh Lâm đến di dời người và tài sản đến nơi an toàn vẫn chưa hết xúc động. Bà Hồng nói: “Từ lâu đến giờ, cơn lụt này nước lên nhanh, nước ngập đến nóc nhà, tài sản, vật nuôi bị ngập hết. May có bộ đội, các chú dân quân đến kịp thời giúp đỡ, nếu không gia đình tôi sẽ như thế nào. Cảm ơn các chú nhiều lắm”.

Theo anh Lê Văn Hưng, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lâm, thì Quỳnh Lâm là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ với 1.200 hộ dân bị nước vào nhà, 310 hộ dân bị cô lập. Trước tình hình đó, Ban CHQS xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động gần 40 chiến sĩ dân quân xã đến giúp đỡ di chuyển người, tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Mặc dù thời tiết mưa to, gió lớn nhưng vì sự an toàn của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ dân quân luôn sẵn sàng xông pha vào tâm lũ để giúp đỡ nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh lưu giúp dân di dời tài sản và vật nuôi.

Còn ở xã Quỳnh Hồng, địa phương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Theo người dân địa phương, ban đầu biết mưa lũ đến, bà con cũng đã chủ động dọn dẹp nhà đưa vật chất lên cao để tránh lũ, nhưng do lũ lên nhanh, nhân dân không kịp trở tay, nhiều đồ đạc bị chìm trong nước, nhiều gia đình không biết tránh lũ vào đâu. Anh Nguyễn Viết Hà, xóm Hồng Nguyên, xã Quỳnh Hồng chia sẻ: “Nhà tôi ngập hết cả rồi, đồ đạc, tài sản, vật nuôi? Vợ lại ốm, con còn nhỏ, chưa biết xoay sở thế nào? May được bộ đội kịp thời đến di chuyển vợ, con tôi, tài sản đến nơi an toàn tránh lũ và hỗ trợ đồ ăn… Cảm ơn Bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm”.

Theo Trung tá Phan Văn Tuấn, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu thì tính đến chiều 26-9 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có gần 3.400 nhà dân bị nước vào nhà, trong đó có 661 hộ bị cô lập và được di dời, bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ở Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng; thiệt hại hơn 60ha lúa nước, gần 1.000ha hoa màu; hơn 200ha ao hồ và hơn 6.000 con vật nuôi... Thời gian qua, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu đã tham mưu với UBND huyện triển khai nhiều biện pháp quyết liệt theo phương châm “4 tại chỗ”; huy động gần 120 lượt cán bộ, nhân viên cơ quan và hàng trăm chiến sĩ dân quân tự viên sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tích cực vận chuyển, sơ tán hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Thái Hòa chuẩn bị phương tiện để di dời người dân tránh lũ.

Cũng như ở Quỳnh Lưu, những ngày qua, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), một số địa phương cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ, có nơi ngập hơn 1,2m, nhất là ở xã Nghĩa Thuận, Tây Hiếu. Ban CHQS thị xã Thái Hòa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy thực hiện các biện pháp phòng, chống, tổ chức các lực lượng tuần tra, canh trực ở những nơi xung yếu. Đồng thời, Ban CHQS huyện đã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện và dân quân xã Nghĩa Thuận di dời 50 hộ dân với 146 người dân và tài sản vật nuôi đến nơi an toàn. Chị Phan Thị Khánh Ly, thôn 3, xã Nghĩa Thuận, xúc động nói: “Khổ lắm! Nước dâng cao. Nhà chỉ có ba mẹ con, đàn lợn hơn 100 con lợn, 2 con bò bị ngập, tôi chỉ biết khóc thôi. May có bộ đội và dân quân xã Nghĩa Thuận đến kịp thời giúp đỡ”. Chị rưng rưng nước mắt: “Cảm ơn các chú bộ đội”.

Đại tá Ngô Quốc Hải, Phó chính ủy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: Để giúp đỡ nhân dân phòng, tránh lụt bão, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị, thành tham mưu với UBND huyện triển khai nhiều biện pháp theo nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Lực lượng vũ trang là nòng cốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiên tai. Với tinh thần “phía trước là nhân dân”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tích cực vận chuyển, sơ tán hàng trăm hộ dân ra khỏi các vùng xung yếu, bị lũ cô lập. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, lập hàng rào bảo đảm an toàn, điều tiết giao thông, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ; sau khi nước rút tích cực giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, xử lý môi trường nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân...

Tác giả: Hoàng Trung

Nguồn tin: Báo Quân đội nhân dân