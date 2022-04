Cầm hung khí hung hăng đập ô tô, thanh niên bị tài xế nhấn ga rượt đuổi, tông liên tiếp

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip khoảng 1 phút ghi lại một phần diễn biến vụ xô xát giữa 2 tài xế ô tô. Mở đầu đoạn clip, một thanh niên áo đen cầm hung khí hung hăng đứng trước ô tô con màu trắng đập phá. Sau 1 cú đánh, tài xế xe trắng bất ngờ rồ ga tông thẳng về phía đối phương.

Thấy vậy nam thanh niên bỏ chạy tán loạn rồi vội vã leo lên ghế lái xe ô tô đen để lánh nạn. Chưa dừng lại, tài xế xe trắng đánh lái tiếp tục truy đuổi. Sau đó, tài xế tông nhiều cú liên tiếp vào đuôi, hông và đầu xe đối phương bất chấp nguy hiểm. Những cú va chạm mạnh khiến hai xe vỡ nát phần vỏ bên ngoài.

Theo dõi sự việc, đôi bên đều vô cùng nóng giận. Chứng kiến sự việc, một người đàn ông đi xe đạp sợ hãi tránh xa khỏi hiện trường.

Your browser does not support the video tag.

Thanh niên cầm hung khí hung hăng đập xe, tài xế ô tô nhấn ga truy đuổi, tông liên tiếp vào người và xe

Sự việc được cho xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/4. Hiện vẫn chưa rõ địa điểm xảy ra vụ xô xát, nguyên nhân và thiệt hại cụ thể. Song đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến dân tình bàn tán xôn xao. Hầu hết đều khiếp vía trước sự táo tợn và liều lĩnh của 2 tài xế.

- "Không rõ xích mích là gì nhưng cách ứng xử của bác tài là coi thường pháp luật, tài sản và tính mạng của người khác".

- "Sợ hãi! không hiểu đã xảy ra mâu thuẫn gì mà cả hai đều rất hung hăng như vậy. Đây là hành vi không thể chấp nhận được. Ứng xử như giang hồ".

- "Chưa biết đúng sai thế nào, mong cơ quan công an vào cuộc làm rõ", một số bình luận của dân mạng.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc