Cấm đường để nổ mìn phá đá chống tái sạt lở trên QL46B

Điểm sạt lở Rú Nguộc trên QL46B

Hiện tại, điểm sạt lở tại QL46B đoạn Km 39+500 - Km 39+700 qua Rú Nguộc, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã được khắc phục sơ bộ và thông xe từ chiều 31/10. Tuy nhiên, do mưa kéo dài, cộng với việc đá phong hóa bị bóc tách nhiều khiến cho đoạn này liên tục xảy ra sạt và ách tắc.

Để tránh nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến, Cục QLĐB II và Công ty CP QL&XDĐB 470 đang tiến hành lên phương án nổ mìn phá đá.

Ông Cao Xuân Hoa, Giám đốc Công ty CP QL&XDĐB 470 cho biết, dù đã dùng rất nhiều biện pháp để xử lý sụt trượt trên Rú Nguộc nhưng khi trèo lên kiểm tra thì phát hiện có rất nhiều lớp đá phong hóa đã tách ra thành vỉa, xen lẫn là đất nhão và mạch nước chảy. Nếu không nổ mìn xử lý thì bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra sạt lở.

Cũng theo ông Hoa, kể từ thời điểm sạt lở vào đêm 30/10 cho tới nay, điểm này đã xảy ra sạt lở trở lại gây tắc đường liên tiếp 4 - 5 lần.

“Ban đầu chúng tôi sử dụng phương pháp cho máy đào hạ tải dần cung trượt trên núi xuống rồi chuyển đi. Nhưng sau gặp vỉa đá dựng đứng máy không lên được, cộng với phía đỉnh núi có nhiều khối đá mồ côi, chỉ một chấn động mạnh là rơi xuống, gây nguy hiểm cho đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc phía dưới nên chúng tôi đã cho người trèo lên đỉnh núi, khoan phá, cạy kéo các khối đá này xuống. Tuy vậy biện pháp này cũng mới chỉ xử lý được phần ngọn”, ông Hoa nói.

Ước tính để xử lý các vỉa đá phong hoá, các kỹ sư công nhân phải cho nổ mìn phá khoảng 1.500m3 đá, hót dọn một khối lượng đất cũng rất lớn mà đến giờ vẫn chưa thể định lượng được.

“Hiện các công nhân đang định vị, khoan các lỗ đặt thuốc nổ trên núi. Nếu thời tiết thuận lợi có thể tiến hành nổ mìn trong đầu tuần tới (tức ngày 9 - 10/11). Quá trình nổ mìn và hót dọn đất đá dự kiến thực hiện trong 1 buổi. Thời gian này sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông”, ông Hoa cho biết.

Phó Cục trưởng Cục QLĐB II Nguyễn Thanh Hoài thông tin: “Hiện chúng tôi đã làm xong hồ sơ và xin được giấy phép nổ mìn từ các cơ quan liên quan. Cục đang chỉ đạo các đơn vị tập trung khoan định vị và làm các công tác chuẩn bị để nổ mìn, xử lý dứt điểm điểm trượt này nhằm thông xe ngay trong những ngày đầu tuần tới. Thời gian này, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, chúng tôi tiếp tục bố trí người cảnh giới 2 đầu, cấm người và phương tiện di chuyển qua vị trí này vào ban đêm. Cấm đường hoàn toàn trong quá trình nổ mìn phá đá”.

“Cục sẽ phối hợp với lực lượng TTGT, CSGT địa phương tổ chức phân luồng phương tiện từ xa theo phương án, các xe từ Vinh đi Thanh Chương sẽ đi theo QL46C và ngược lại. Đối với các xe di chuyển về Đô Lương sẽ đi theo đường QL15, QL7C và ngược lại”, ông Hoài thông tin thêm.

Được biết, QL46B là tuyến đường huyết mạch dẫn lên khu vực trung tâm huyện Thanh Chương và các xã phía Tây Nam huyện Đô Lương. Lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến rất lớn. Từ ngày 30/10 đến nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, nhiều tuyến giao thông ở Nghệ An bị chia cắt do sạt lở, ngập sâu. Trong đó vị trí Rú Nguộc trên QL46B là điểm bị sạt lở nặng nhất và liên tiếp sạt trong các ngày tiếp theo.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: atgt.vn