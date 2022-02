Cách xử lý khi đổ nhầm nhiên liệu cho ô tô

Hiện nay, nhiều dòng xe có cả phiên bản sử dụng động cơ xăng và dầu (diesel) nên việc nhiều người bị nhầm lẫn khi đi đổ nhiên liệu ngày càng gia tăng, đặc biệt là với các trượng hợp cho mượn xe. Vậy nếu như bị đổ nhầm nhiên liệu thì các bạn hãy bình tĩnh để có thể xử lý đúng cách tránh những hư hại không đáng có.

Đổ nhầm xăng vào xe sử dụng động cơ máy dầu

Theo các chuyên gia kỹ thuật, đối với các mẫu xe sử dụng động cơ dầu nhưng lại đổ nhầm xăng vào bình nhiên liệu thì xe vẫn có thể di chuyển tùy thuộc vào lượng dầu còn sót lại do xăng nhẹ hơn nên dầu nằm ở phía dưới. Đến khi dầu cạn, xăng bắt đầu được đưa vào buồng đốt, khi đó xe sẽ chết máy.

Dấu hiệu để nhận biết trong trường hợp này là khi đề nổ trở lại bạn sẽ thấy có cảm giác nặng, khó khởi động, có tiếng lọc sọc, khi di chuyển máy sẽ rất ồn và lịm dần. Sau đó xe sẽ có thể chạy thêm vài cây số nhưng tiếng động cơ sẽ thay đổi rõ rệt, động cơ sẽ dần yếu đi rồi chết hẳn và khi đó chỉ có cách duy nhất là gọi cứu hộ đưa xe về xưởng sửa chữa.

Việc đổ nhầm nhiên liệu khi sử dụng xe là điều rất nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời. (Ảnh minh họa: KT)

Còn nếu bạn không biết mà cố đề nổ xe lại nhiều lần khi đã chết máy thì có thể gây nổ hoặc vỡ máy, cũng có trường hợp vẫn đề được lại nhưng không thể di chuyển được. Hậu quả của việc này là có thể gây ra bỏ máy, hỏng piston, giảm độ bền vật liệu và ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.

Còn nếu trong trường hợp đổ nhầm xăng, nhưng sau đó bạn không sử dụng xe ngay, đến khi nổ máy sẽ lập tức thấy xe khó khởi động và chết máy ngay. Trường hợp này sẽ dẫn tới hậu quả, máy sẽ nóng và bị bó máy, hỏng séc-măng hoặc cả bộ hơi, pít-ton, xy-lanh, dẫn tới phải thay cả máy.

Nếu để xe lâu không đi ngay sau khi đổ nhầm xăng vào bình nhiên liệu đối với động cơ chạy dầu, xăng có thể ăn mòn đường dẫn nhiên liệu bằng cao su, dẫn đến phải thay mới.

Vậy, trong trường hợp nếu không may đổ nhầm xăng vào xe sử dụng dầu thì bạn nên dừng ngay việc cố khởi động lại xe khi phát hiện, sau đó gọi cứu hộ để đưa xe về gara hút nhiên liệu ra khỏi bình.

Sau đó bạn hãy cho tháo sạch toàn bộ nhiên liệu trong bình ra ngoài và dùng bơm tay bơm hết dầu lẫn xăng ra, cho dầu mới vào bơm cao áp để súc rửa tiếp.

Sau khi làm sạch vòi, phun khỏi xăng lẫn dầu, có thể khởi động lại động cơ và cho chạy không tải 10-20 phút để kiểm tra, nếu vẫn nổ như bình thường thì có thể yên tâm sử dụng. Nếu có tiếng kêu lạ từ động cơ thì nên tắt máy và đưa tới xưởng bảo dưỡng để kiểm tra toàn bộ.

Đổ nhầm dầu vào máy xăng

Thông thường, tại các cây xăng dầu thì vòi bơm diesel tiêu chuẩn luôn được thiết kế to hơn miệng bình nhiên liệu của xe hơi chạy xăng nên thường ít khi bị nhầm. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp xảy ra và dẫn tới nguy hiểm cho động cơ giống như đổ nhầm xăng vào dầu.

Tuy nhiên, do tính chất của dầu nặng hơn xăng nên khi đổ nhầm, dầu sẽ lắng xuống và đi vào buồng đốt trước, khó cháy nên khó phát hiện hơn. Tuy nhiên, khi nổ máy, xe sẽ xảy ra hiện tượng xả nhiều khói muội do dầu không được đốt hết. Sau đó, dần chuyển sang kẹt và bó động cơ do muội bám vào thành xy-lanh nhiều làm kẹt pít-tông. Nếu xe đang di chuyển với vận tốc cao và bị bó máy có thể dẫn tới gãy trục khuỷu, làm hỏng động cơ.

Khi phát hiện đổ nhầm nhiên liệu, việc đầu tiên phải làm là tuyệt đối không khởi động xe (hoặc tắt ngay động cơ nếu vừa đổ nhiên liệu vừa nổ máy), sau đó tiến hành rút hỗn hợp diesel pha xăng hết ra khỏi bình.

Ngoài ra, để hạn chế việc đổ nhầm nhiên liệu thì đối với những mẫu xe chạy dầu bạn nên dãn nhãn hoặc dòng chữ "Diesel" ở nắp bình nhiên liệu đễ dễ nhận biết.

Sau đó, bạn hãy nhận định xem mức nhiên liệu đổ nhầm là bao nhiêu, tùy thuộc vào lượng dầu đã đổ vào bình (trên hay dưới 10%) và loại động cơ xe là đời cũ hay mới, người sử dụng cần có các phương án xử lý khác nhau.

Theo khuyến cáo của chuyên viên kỹ thuật, nếu trường hợp đổ nhầm dưới 10% dung tích bình, hãy đổ tiếp xăng đầy bình để dầu bị loãng ra và xe vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng sẽ có nhiều khói hơn. Nếu là động cơ phun xăng điện tử, cách tốt nhất là kéo xe về gara để hút hết nhiên liệu ra, đổ xăng mới vào súc sạch động cơ, bơm cao áp, vòi phun xăng… để đảm bảo an toàn cho động cơ.

Ngoài ra, để hạn chế việc đổ nhầm nhiên liệu thì đối với những mẫu xe chạy dầu bạn nên dãn nhãn hoặc dòng chữ "Diesel" ở nắp bình nhiên liệu giúp người bán hoặc người đổ có thể dễ dàng nhận biết (đặc biệt là đối với trường hợp cho mượn xe). Khi cho mượn xe, bạn nên nhắc người mượn về loại nhiên liệu mà xe mình hay sử dụng để cho yên tâm (xăng cũng có người dùng loại A92 hoặc A95)./.

Tác giả: Gia Linh

Nguồn tin: vov.vn