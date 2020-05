Cách để da không bị nổi mụn trong ngày hè

Nguyên nhân da nổi mụn trong mùa hè

Lý giải cho trường hợp này, ta có thấy da vốn là cơ chế “phản chiếu” lại thế giới tự nhiên. Do đó vào mùa Đông, lượng dầu trên da dường như “ngủ yên” trong những tháng lạnh lẽo nên tiết ra lượng dầu ít, tóc cũng mọc chậm hơn. Thế nhưng khi mùa Xuân – Hè đến, da cũng có xu hướng “trỗi dậy” mạnh mẽ.

Thêm nữa, trong những ngày trời nắng gắt, chính quần áo chống nắng, mũ bảo hiểm và khẩu trang dày là những nguyên nhân cơ bản thúc đẩy sự phát triển quá mức của vi khuẩn do mồ hôi và lỗ chân lông bít tắc. Khác với viêm họng hạt có thể được chữa khỏi trong vòng 3 ngày, vi khuẩn kỵ khí p.acnes (proprionibacterium acnes – vi khuẩn sống trong nang lông, nguyên nhân gây hầu hết các loại mụn) là một trong những lợi khuẩn trong cơ thể. Mụn trứng cá hình thành là do vi khuẩn kỵ khí p.acnes trong nang lông “ăn” quá nhiều bụi bẩn, dầu nhờn vượt ngưỡng thông thường.Khi tình trạng này vượt tầm kiểm soát, da sẽ viêm nhiễm và gây mụn. Do đó khi chăm sóc da mụn, hãy luôn lau sạch những vùng đổ mồ hôi nhiều để tránh phần nào tình trạng break out không đáng có.

Nhiệt có thể khiến bạn tiết nhiều bã nhờn hơn. Đối với những người bị mụn trứng cá, tình hình rất có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn vào mùa Hè, đặc biệt là nếu họ có làn da nhờn hoặc thường xuyên tập thể dục. Nhiệt độ và độ ẩm khiến da tăng cường sản xuất dầu, gây ra tình trạng mụn thêm trầm trọng.

Tẩy trang

Với khuôn mặt make-up bạn cần tẩy trang 1 cách kỹ càng và đúng cách. Đây là việc rất quan trọng để chăm sóc da với những ai thường xuyên trang điểm. Nếu không được chăm sóc kỹ càng, da thường xuyên make-up sẽ trở nên khô, sạm thậm chí mọc mụn và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Rửa mặt

Khuôn mặt trang điểm nhất định phải rạch ròi 2 bước tẩy trang và rửa mặt. Sau khi tẩy trang thật cẩn thận, các bạn rửa mặt theo quy trình sau:

Dùng nước ấm tầm 20 độ, vỗ nhẹ lên mặt.

Dùng sữa rửa mặt chuyên dụng cho từng loại da, cho một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay. Tạo bọt.

Thoa tập trung 5 điểm: Trán, 2 má, cằm, sống mũi.

Dùng ngón tay giữa và áp út tản đều bọt rửa mặt theo chiều từ dưới lên trên, từ ngoài vòng trong.

Massage có lực đều mặt:

Chú ý massage kỹ 2 bên khe mũi, vùng dưới mắt, dưới cằm.

Rửa lại lại với nước ấm sau tầm 1 phút, sau đó là nước lạnh.

Chống nắng

Khi ra đường vào ban ngày, hãy sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên, loại không chứa dầu và che chắn cẩn thận bằng khẩu trang, mũ đã được làm sạch. Việc làm này vừa giúp bảo vệ da khỏi tác hại xấu của ánh nắng mặt trời, vừa ngăn ngừa bụi bẩn xâm nhập.

Spa - quà tặng cho làn da

Và... nếu có điều kiện và thời gian, hãy tự thưởng cho mình 2 - 3 lần spa mỗi tháng. Thả mình cùng những điệu nhạc du dương, êm ái, không gian ấm cúng, lãng mạn trong lúc được các cô nhân viên massage bằng thảo dược là cách làm sạch da hoàn hảo. Không có gì khó chịu hơn là một gương mặt đầy mụn.