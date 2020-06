Ca sĩ Hồ Phàm bị bắn gục trong đêm, hung thủ khai chỉ... thử súng

Trước đó, Lao Động đưa tin, đêm 19/6, Đặng Quang Sơn (SN 1981, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe máy chở Hồ Văn Phàm (còn được biết đến với nghệ danh ca sĩ Hồ Phàm) về nhà Sơn ngủ. Khi cả hai đi đến khu vực hẻm 12, ngách 55, ngõ 381 - Nguyễn Khang, thì bất ngờ anh Phàm bị bắn từ phía sau lưng rồi đổ gục xuống đất, chảy nhiều máu. Anh Sơn đã cùng người dân đưa ngay Hồ Phàm vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an. Được biết, ca sĩ Hồ Phàm từng tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và là cậu học trò được cố nhạc sĩ An Thuyên đặt nhiều kỳ vọng. Sau khi ra trường, anh từng có thời gian về công tác tại một đoàn nghệ thuật ở Quảng Trị, sau đó trở ra Hà Nội để tiếp tục bám nghề. Hiện anh đang là ca sĩ hoạt động tự do và thuê nhà trọ sống ở Hà Nội. Chỉ chưa đầy một ngày truy tìm, Công an Cầu Giấy bắt được đối tượng gây án là Tạ Văn Hải (SN 1979, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).