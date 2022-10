Buôn bán số lượng ma tuý cực lớn, người đàn ông Nghệ An nhận án tử

Ngày 6/10, Phan Trọng Sơn, SN 1964, trú tại phường Hưng Bình, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Tất Thạch, SN 1977, trú phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh phạm tội Không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, vào cuối năm 2020, khi đang chấp hành hình phạt tù Sơn quen biết một phạm nhân ở Quảng Trị. Bạn tù này đã cho Sơn số điện thoại của một người tên Tuấn. Mãn hạn tù xong, Sơn nhiều lần liên hệ với Tuấn hỏi mua ma túy.

Bị cáo Phan Trọng Sơn tại phiên toà.

Vào cuối tháng 1, khi đang ở tại một chung cư tại Tp.Vinh, Sơn đặt vấn đề nhờ Tuấn mua giúp ma túy để bán kiếm lời. Sơn hứa trả tiền công cho Tuấn. Khi thống nhất giá cả xong, Sơn thuê xe ô tô rồi rủ Nguyễn Tất Thạch cùng đi lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chơi. Đến 0h ngày 6/3, theo chỉ dẫn của Tuấn, Sơn điều khiển xe ô tô lên gần cửa khẩu Cầu Treo rồi một mình đi lấy ma túy được giấu ở cột điện. Trước khi ra về, Sơn đã vứt chiếc điện thoại dùng để liên lạc mua ma túy.

Khoảng 2h cùng ngày, khi cả hai đi đến Tp.Vinh thì bị công an dừng xe kiểm tra. Thấy công an dừng kiểm tra, Sơn lùi xe rồi nói với Thạch “vứt anh cái túi”. Thạch mở cửa xe, ôm theo túi ma túy bỏ chạy thì bị công an bắt giữ.

Khám xét nhà của Sơn, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một số gói ma túy mà đối tượng này khai mua để bán kiếm lời . Cơ quan điều tra xác định, Phan Trọng Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 5,8 kg ma túy.

Với số lượng ma tuý lớn, Phan Trọng Sơn bị tuyên án tử hình.

Còn đối với Thạch, khi đối tượng Sơn mua bán ma túy và bị công an yêu cầu dừng xe thì đã cầm theo ma túy bỏ chạy nhằm cản trở sự phát hiện của công an nên phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu tội phạm.

Được biết, năm 2015 Sơn bị TAND Tp.Vinh tuyên phạt 24 tháng tù về tội Mua bán trái pháp chất ma tuý. Năm 2016, Sơn tiếp tục bị TAND Tp.Vinh xử phạt 33 tháng tù với tội danh trên. Năm 2020, Sơn bị TAND Tp.Vinh xử phạt 13 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Trọng Sơn tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Bị cáo Nguyễn Tất Thạch phạm tội Không tố giác tội phạm bị tuyên án 4 năm tù.

