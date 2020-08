BTV Xuân Anh dẫn bản tin thời tiết đặc biệt trong xe ô tô đóng kín lên đến 57 độ C

Vừa qua, bản tin thời tiết vào lúc 19h45 ngày 9/8 trên VTV1 do BTV Xuân Anh dẫn chương trình đã để lại ấn tượng khó quên cho khán giả truyền hình. Thay vì dẫn bản tin tại trường quay thông thường, Xuân Anh tự mình thử nghiệm đo nhiệt độ nắng nóng ngay tại hiện trường, mang cho người xem những cảm nhận chân thực nhất.

Cụ thể, nữ BTV trẻ lựa chọn ngồi trong chiếc ô tô đóng kín, tắt máy, để so sánh nhiệt độ trong xe và ngoài trời. Chỉ sau 30 phút, nhiệt độ từ 49 độ C lên tới 57 độ C, Xuân Anh chia sẻ cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, tay run và nhăn vì mất nước nhiều, nhịp tim lên tới hơn 120.

Chia sẻ thêm với Tiền Phong về bản tin đặc biệt, Xuân Anh cho biết:

“Mình thực hiện bản tin tại hiện trường vì muốn gửi 1 thông điệp sâu sắc tới các bậc phụ huynh đừng chủ quan bỏ quên trẻ nhỏ trên xe ô tô, nên lần này ekip lựa chọn trải nghiệm xem sức nóng trong ô tô để lâu dưới nắng gắt thì ảnh hưởng thế nào tới sức khoẻ con người.

Đồng thời, nhờ quá trình học tập, tiếp thu kiến thức phòng, chống thiên tai từ các Đài truyền hình nổi tiếng như CNN, NHK, MBC,... nên thời gian vừa qua, đội ngũ Thời tiết chúng mình đã thực hiện khá nhiều thử nghiệm liên quan đến thời tiết.”

Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình thực hiện, Xuân Anh nhớ lại:

“Khó khăn nhất là việc liên hệ với chuyên gia. Ban đầu chúng mình không thể liên lạc được với bác sĩ nào đồng ý hỗ trợ thử nghiệm này vì khá nhiều lý do bất khả kháng. Một ngày trước khi quay, may mắn đã mỉm cười khi chúng mình liên hệ được với bác sĩ Phạm Ngọc Duy - trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, bệnh viện Nhi Trung Ương. Bác sĩ rất nhiệt tình hỗ trợ cả về con người lẫn cơ sở vật chất để thực hiện thử nghiệm thành công.”

Nữ BTV ngồi trong xe chịu mức nhiệt độ lên tới 57 độ C.

Được biết, đây không phải lần đầu Xuân Anh xuất hiện trong những bản tin hiện trường cam go có phần nguy hiểm. Nhắc tới nỗi lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân, Xuân Anh bày tỏ:

“Mình có lo lắng chứ, nhưng đã có bác sĩ bên cạnh theo dõi nên mình an tâm hơn. Mình cũng được dặn dò là chỉ khi có biểu hiện mệt mỏi là phải dừng chứ không được để đến mức đuối sức ngất đi. Thêm vào đó là tinh thần xả thân vì sản phẩm, mong muốn truyền tải thông điệp tốt nhất tới khán giả. Đó chính là động lực để cá nhân mình cũng như cả ekip từ tổ chức sản xuất đến biên tập, quay phim đều miệt mài tác nghiệp dưới nắng gắt.

Để khán giả cảm nhận được rõ ràng nhất, nữ BTV không quản khó khăn, mệt mỏi tới mức hoa mắt chóng mặt trong không khí xe nóng nực.

Tuy nhiên, dù trải qua nhiều nguy hiểm nhưng đam mê, nhiệt huyết với nghề của BTV Xuân Anh cũng chưa từng mất đi. Mỗi khi nhắc tới những bản tin thực tế, nữ BTV trẻ mỉm cười hạnh phúc: "Đặc biệt, mình thích nhất là khi thấy sản phẩm lên sóng nhận được phản hồi từ khán giả, bất kể là khen hay chê. Khen thì hạnh phúc, mà chê thì lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm cho những lần sau. Bất luận đúng sai, có khen có chê tức là khán giả có quan tâm tới mà. Đó chính là động lực để Xuân Anh và các bạn đồng nghiệp cố gắng làm việc tốt hơn nữa.

Sau một số sản phẩm đã lên sóng và nhận phản hồi của khán giả, Xuân Anh thấy cách kể câu chuyện thế nào để truyền tải thông tin là rất quan trọng. Có thể chỉ là những câu chuyện cũ nhưng cách kể phải mới, thể hiện sáng tạo và hiện đại. Như thế sẽ có hiệu quả và thu hút khán giả hơn.

Ví dụ có lần khuyên khán giả không nên ra ngoài khi cơn giông tới, dễ bị sét đánh, Xuân Anh hoá thân vào nhân vật đã bị sét đánh đen thui. Khán giả xem xong phản hồi là thấy thú vị, ấn tượng, dễ nhớ.”