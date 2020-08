Ngẫm chuyện ngoại tình, Hà Anh hỏi sốc: “Chẳng lẽ đàn ông Việt Nam đểu thế”

Từ câu chuyện đang nóng trên mạng xã hội khi người vợ tố chồng mình là một nam diễn viên ngoại tình, rất nhiều nghệ sĩ Việt và công chúng đã bày tỏ quan điểm khác nhau.

Siêu mẫu Hà Anh cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng với những phát ngôn đầy dấu ấn của mình.

Siêu mẫu Hà Anh hạnh phúc bên chồng Tây.

Hà Anh chỉ ra thực tế: “Đàn ông ngoại tình, đàn bà xâu xé nhau là cảnh mà chúng ta vẫn thấy mỗi ngày. Cô vợ thì trách cô bồ không có liêm sỉ không có tư cách. Rồi cô bồ thì ráo hoảnh tại bà tắc ta, bà phù thuỷ chồng bỏ là đáng.

Người đàn ông thì bị vợ oán trách bội bạc, cạn tình, vong ơn... nhưng xã hội thì khen giỏi, khen đào hoa. Vợ thì nghe ổng nỉ non là lại cun cút mong chồng về bên vợ bên con...

Cái cảnh này nếu không trực tiếp xảy ra với bạn, thì cũng xảy ra với người bạn biết! Quen không?”.

Siêu mẫu Việt lấy chồng Tây tự đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ đàn ông Việt Nam đểu thế? Phụ nữ Việt Nam (bồ) trơ tráo thế, vợ Việt Nam nhẫn nhục thế?”

Rồi sau đó, cô nhanh chóng bày tỏ suy nghĩ riêng: “Tôi thì nghĩ cuộc ngoại tình có nhiều lý do. Lý do cụ thể thế nào thì mỗi người một cảnh nhưng tôi thì tôi đổ cho sự không rõ ràng - không sòng phẳng và không bao giờ chịu nhận trách nhiệm cho hành động mình trong tính cách người Việt chúng ta. Và chung quy ra, lý do lớn nhất là cái tội cứ ham ép nhau dựng vợ gả chồng sớm.

Trong xã hội Phương Tây cũng đầy bất cập nhưng có những điểm này tôi cho là tốt. Từ nhỏ trẻ con đã được hướng cho tính tự lập: tự ăn, tự chơi, tự biết vệ sinh cá nhân, tự suy nghĩ, tự quyết định. Đến năm 17, 18 tuổi được hướng cho tự biết kiếm tiền, tự chi tiêu.

Chính bởi những cái tự này, phụ nữ, đàn ông Tây- đặc biệt phụ nữ, sống chẳng cần ỉ lại. Không ỉ lại gia đình, lại chẳng bao giờ nghĩ đến việc ỉ lại vào đàn ông (bớt áp lực cho đàn ông mà lại thoải mái cho chính mình)”.

Hà Anh tôn trọng cách dạy con của các cặp vợ chồng người phương Tây, đó là cho con sớm tự lập.

Xã hội phương Đông khiến nhiều người ăn sâu trong tiềm thức định kiến, "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" có nghĩa là trưởng thành thì kiếm được đàn ông tốt, đủ điều kiện để chăm sóc mình. Còn mình sống tầm gửi, trao trọn niềm tin, hạnh phúc mình vào canh bạc này.

Hà Anh cho rằng, câu nói “anh góp của, mình góp công - mình chăm sóc” chỉ là “cách nói sang cho phục dịch mọi nhu cầu của chồng”.

Cô bày tỏ, khác biệt của sự tự lập (về tư tưởng, nhu cầu, lối sống, tiền bạc) là ở chỗ, có tự lập rồi, phụ nữ sẽ có tự do lựa chọn người đàn ông, hạnh phúc mà mình mong muốn. Dĩ nhiên lựa chọn, có sai, có đúng, nhưng ít ra họ cũng không bị xã hội quở ế, gia đình thúc giục để lấy bừa người đàn ông nào sẵn sàng hỏi cưới mình.

Để rồi nếu lựa chọn của mình là sai, họ sẽ vui vẻ chấp nhận hệ quả . Họ không đổ lỗi cho số phận, hoàn cảnh. Thôi thì mình sai, mình khờ. Coi như bài học đắt đỏ!

Nhìn nhận một cách khách quan từ hai phía, Hà Anh đúc rút được rằng, đối với đàn ông, họ cũng có sức ép - sức ép phải bao bọc nuôi nấng người vợ, người con, cho gia đình vợ. Sức ép phải mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ họ lấy làm vợ.

Hà Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm táo bạo: "Và quan trọng nhất, cái khác biệt lớn nhất ở đàn ông và cả phụ nữ nước ngoài, là họ được trải nghiệm sex, trải nghiệm các mối quan hệ với hình thức quan hệ khác nhau từ khi trẻ.

Nên đến khi họ gặp người họ yêu, muốn lấy làm vợ, chồng, không có nhiều khả năng họ còn đôn đáo ngó chỗ này, chỗ kia, hay chẳng dễ mà dụ họ, nếu họ đang hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Vấn đề của chúng ta là chúng ta lên án lối sống "trác táng" của phương Tây, xa rời chuẩn mực đạo đức - khi họ chưa dựng vợ gả chồng, họ tự do cặp kè, trải nghiệm sòng phẳng, rõ ràng, nhưng lại chấp nhận, thậm chí cổ suý sự bồ bịch, quay đi quay về của đàn ông khi có vợ".

Hà Anh khẳng định, chính việc vội vàng thúc ép chuyện kết hôn từ đời xưa cho đến xã hội ngày nay đã gây ra nhiều hệ luỵ xã hội.

"Sống cùng nhau, cả hai đều phải học cách dung hoà sở thích, đam mê riêng", Hà Anh chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc.

"Vì sao xã hội chúng ta cứ giục nhau lấy chồng, lấy vợ sớm? Lấy nhau đâu phải giải pháp - yên bề gia thất?", Hà Anh chất vấn.

Hà Anh chỉ ra một số điểm không còn phù hợp với xã hội hiện đại như sau: "Con giai lêu lổng ham chơi thì giục lấy vợ cho tu tính, ép có con để có trách nhiệm. Tự nhiên mang lại trách nhiệm cho người phụ nữ và đứa con tội nghiệp phải thay đổi hành vi tính nết cho người đàn ông.

Tại sao không để kệ cho anh ta chơi bời? Miễn anh ta chịu tự kiếm tiền sống, người anh ta chơi cùng chấp nhận anh ta thì kệ anh ta.

Từ đó cô đưa giải pháp thiết thực: "Thay vì ép con lấy chồng sớm, lấy chồng bừa, tại sao không trò chuyện hướng dẫn con các biện pháp tránh thai, dạy con các kỹ năng tìm hiểu bạn đời?".

Hà Anh chiêm nghiệm: "Ngày xưa tôi vẫn thắc mắc câu hát "Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn", tại sao cô dâu về nhà chồng lại khóc nức na nức nở. Giờ tôi hiểu, cô dâu ấy có khi mới chỉ là đứa trẻ, cô gái non nớt- ngày xưa mười mấy, ngày nay đầu hai mấy.

Cậu đàn ông sinh năm chín mấy, về nhân cách, tính cách còn chưa được hình thành, còn chưa biết sống sao cho có trách nhiệm với bản thân, huống chi lấy vợ, đẻ con.

Những lời sáo rỗng yêu vợ thương bồ được cậu tuôn ra như những lời thoại phim, hai người phụ nữ trẻ ngất ngây, còn cậu, ngu ngơ. Tưởng mình khôn, mình giỏi, mình đào hoa, rút cuộc cũng chỉ là một cậu oắt tham lam, không có tự trọng và chẳng thể hiểu được trách nhiệm cho hành động của mình là gì".

Và cuối cùng cô khuyên tất cả những người phụ nữ Việt: "Hãy xinh tươi, hãy kết bạn, hãy làm việc, hãy hẹn hò trải nghiệm để tìm hiểu cho mình đâu là người đàn ông tốt, hãy biết phân biệt đàn ông biết "hót" với người đàn ông biết hành động - không có những kỹ năng này, thì suốt ngày đổ tại số, tại hên xui thôi".

Là nghệ sĩ thường xuyên có những phát ngôn táo bạo về hôn nhân, gia đình, siêu mẫu Hà Anh hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng Tây và cô con gái nhỏ.

Mới đây, vợ chồng siêu mẫu vừa kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Hành trình làm vợ, làm mẹ của Hà Anh có rất nhiều cảm xúc vui, buồn nhưng ông xã luôn ở bên chia sẻ, đồng hành để cả hai cùng vun vén tổ ấm.

"Sau 4 năm hôn nhân, chúng tôi không chỉ giữ được sự rung động như thuở ban đầu mà tình yêu ngày càng trọn vẹn, thăng hoa hơn. Sống cùng nhau, cả hai đều phải học cách dung hoà sở thích, đam mê riêng và có chung ước mong xây dựng gia đình hạnh phúc", Hà Anh tâm sự.

Tác giả: Phương Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí