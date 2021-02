Bơi qua biên giới để về quê ăn Tết, 4 đối tượng bị bắt giữ

Ngày 12/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 đối tượng Phạm Văn Tuấn (30 tuổi), Bùi Ngọc Sơn (28 tuổi), Bùi Công Tình (22 tuổi), Nguyễn Trung Nam (20 tuổi) cùng ngụ xã Vạn Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về hành vi nhập cảnh trái phép. Đồng thời, bàn giao các đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện An Phú cách ly theo quy định.

Các đối tượng vượt biên bằng cách bơi qua sông để về quê ăn Tết.

Cụ thể vào lúc 23h45 phút (đêm 30 Tết), các đối tượng đã bàn bạc với nhau cùng vượt biên bằng cách bơi qua sông. Khi đến ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú (tỉnh An Giang) thì bị Tổ công tác phòng chống COVID-19 số 23, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phát hiện, bắt giữ.

Bước đầu, cả 4 đều khai nhận là công nhân xây dựng tại Campuchia, muốn về quê ăn Tết nên đã bàn với nhau bơi qua sông để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tác giả: Kim Hà

Nguồn tin: Báo Tiền phong