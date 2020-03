Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị đón công dân tại tỉnh Nghệ An

Trong tỉnh

Chiều qua (19/3). Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 đã kiểm tra công tác chuẩn bị đón, cách ly công dân từ Nghệ An từ các nước trở về trên địa bàn Nghệ An.