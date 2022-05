Bộ Quốc phòng khảo sát xây dựng đề án 3826 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển, đảo. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng, góp phần tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường và củng cố quốc phòng - an ninh trên biển, đảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi làm việc

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã ven biển tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra, rà soát nguồn nhân lực, phương tiện; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo đúng quy định.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển, đảo của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị trong thời gian tới tỉnh Nghệ An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy Nghệ An. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển, đảo. Phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập, diễn tập theo phương án. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ. Làm tốt công tác kiểm tra rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ các nhân lực, tàu thuyền của các địa phương, nhất là nguồn nhân lực, tàu thuyền thuộc diện huy động, sẵn sàng huy động bàn giao cho các đơn vị Quân đội khi có lệnh, bảo đảm tốt các chế độ chính sách cho người, phương tiện tham gia huy động theo đúng quy định. Làm tốt công tác phối hợp thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là địa bàn ven biển, trên biển, đảo.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn