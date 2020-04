Bộ đội nấu cháo cho trẻ em trong khu cách ly ở Nghệ An

XEM CLIP:

Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 764 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An), thiếu tá Nguyễn Trọng Hiếu cho biết, Trung đoàn dự kiến chỉ tiếp nhận từ 150 đến 200 người về cách ly. Nhưng do lượng người về nhiều nên đơn vị đã tiếp nhận tới 270 người.

Khu cách ly Trung đoàn 764 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An)

Khu cách ly 3 tầng

Từng suất cơm được chuẩn bị sạch sẽ, đầy dủ dinh dưỡng

“Đơn vị luôn cố gắng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế kiểm tra thường xuyên. Mấy ngày nay, có thêm đội tình nguyện viên của tỉnh đoàn Nghệ An nên công việc trở nên thuận lợi hơn”, Thiếu tá Hiếu cho biết.

Phát từng khẩu phần ăn

Anh Trần Khắc Tân (SN 1990, quê ở Yên Thành) là nhân viên phục vụ rượu ở nhà hàng bên Thái Lan 10 năm nay. Khi Thái Lan có dịch, anh về nước và được đưa về khu cách ly. Anh cho biết, sức khoẻ đảm bảo và được ăn uống rất chu đáo.

Anh Trần Khắc Tân (bên phải) ngồi ăn cơm trong khu cách ly

Theo Đại uý Nguyễn Thế Huệ phụ trách Quân y Quân đoàn 764 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An), ban đầu, nhiều người chưa sống theo kỷ luật và ý thức chưa được tốt, tuy nhiên, sau mấy ngày hướng dẫn thì bà con đã chấp hành đầy đủ, vệ sinh an toàn, sạch sẽ.

“Hàng hoá bên ngoài không được đưa vào khu cách ly. Chỉ bà bầu, trẻ em thì được ưu tiên mua thêm sữa, bỉm và một số đồ dùng của phụ nữ để đưa vào”, Đại uý Huệ cho biết.



Mở rộng nhiều khu cách ly

Anh Nguyễn Đình Bá, trợ lý Hậu cần Quân đoàn 764 là người cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con trong khu cách ly cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ đón hơn 270 người về khu cách ly nên bước đầu gặp khó khăn do không gian hẹp, gần khu dân cư.

"Để phục vụ 270 người ở khu cách ly, chúng tôi phải lắp thêm bếp vì số lượng người tăng gấp 3 lần bình thường. Những ngày đầu gặp khó khăn nhưng giờ mọi thứ đã vào guồng. Trong số những người đang cách ly có 4 cháu nhỏ. Hàng ngày, chúng tôi nấu cháo đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn cho các cháu", anh Bá nói.

Anh Nguyễn Đình Bá

Khu cách ly cho gia đình có trẻ em và người già

Hoạt động vui chơi trong khu cách ly

Em Phạm Trung Hiếu (SN 1998, sinh viên năm cuối của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho biết, hàng ngày, các tình nguyện viên đóng góp sức mình, hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn thức uống cho những người cách ly.

Các tình nguyện viên Tỉnh đoàn Nghệ An trong khu cách ly

“Tỉnh đoàn Nghệ An phân công, mỗi điểm cách ly có 10 người tham gia hoạt động tình nguyện như nhặt rau, chuẩn bị thực phẩm và sắp xếp các khẩu phần ăn. Hiện ở 4 khu cách ly đều có các tình nguyện viên tham gia”, em Hiếu chia sẻ.

Lực lượng phục vụ dọn rác sau bữa ăn

Trao đổi VietNamNet, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Đại tá Dương Minh Hiền thông tin, địa phương có 4 khu cách ly tập trung với gần 3.000 người.

Các huyện thị trên địa bàn tiếp tục làm vệ sinh, dọn dẹp các điểm cách ly tập trung mới với sức chứa khoảng hơn 2.000 người, trong đó ở mỗi điểm khoảng 150 đến 200 người từ nước ngoài trở về cách ly.

