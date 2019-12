Bộ Công an yêu cầu sở Y tế tỉnh Cà Mau cung cấp thông tin phục vụ điều tra vụ án VN Pharma

Theo đó, cơ quan ANĐT của bộ Công an đang điều tra vụ án Nguyễn Minh Hùng, 41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma); Võ Mạnh Cường, 41 tuổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH TM hàng hải Quốc tế H&C cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác.

Để phục vụ điều tra vụ án, cơ quan An ninh điều tra đề nghị sở Y tế tỉnh Cà Mau cung cấp hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ thể hiện các cơ sở khám, chữa bệnh, nhà thuốc và công ty kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau có mua bán, sử dụng 9 loại thuốc do công ty Health 2000 inc (địa chỉ 30-70 Creek, Richmond Hill, Ontario, Canada) sản xuất.

Các loại thuốc gồm: Extrafovir, sisa số VN-8494-09; Kaderox-250, visa số VN-8495-09; Kafotax-1000, visa số VN-8496-09; MGP Axinex-1000, visa số VN- 8497-09; MGP Mosinase- 625, visa số VN-8498-09; H2K Ciprofloxacin infusion 200mg/100ml, visa số VN-11531-10; H2K Levofloxacin infusion 500mg/100ml, visa số VN-11532-10; Viocef, visa số VN-17964-14; Vipanzol, visa số VN-17965-14 từ năm 2009 đến nay.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Cơ quan điều tra bộ Công an đề cũng đề nghị cung cấp số lượng thuốc, số tiền các cơ sở khám, chữa bệnh đã đề nghị thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế đối với 9 loại thuốc trên. Đồng thời, hồ sơ đấu thầu 9 loại thuốc trên cũng là tài liệu cần cung cấp.

Các cơ sở khám, chữa bệnh, nhà thuốc, và công ty kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau có thực hiện tiêu hủy 9 loại thuốc nêu trên không? Nếu có, cung cấp thông tin về loại thuốc, số lượng, số lô tiêu hủy và tài liệu thể hiện việc tiêu hủy.

Ngoài các loại thuốc nêu trên, các cở sở khám, chữa bệnh, nhà thuốc và công ty kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau có mua, bán và sử dụng loại thuốc chữa bệnh nào khác mang nhãn mác Health 2000 Canada không? Nếu có cũng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Trước đó, dư luận ở tỉnh Cà Mau có thông tin một tổ công tác phát hiện tại bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước sử dụng thuốc H2K Levofloxacin infusion 500mg/100ml, do công ty Health 2000 inc sản xuất nghi ngờ là thuốc giả.

Vì khi đối chiếu mã vạch đăng ký quốc tế thì mã vạch thuốc này của Ấn Độ. Tổ kiểm tra tiến hành niêm phong toàn bộ lô thuốc. Nhưng sau đó, lô thuốc này được mở niêm phong và sử dụng.

Điều này, sở Y tế Cà Mau có văn bản trả lời cho một số cơ quan báo chí vào ngày 21/10/2014, sở Y tế cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra tình hình cung ứng, sử dụng thuốc liên quan đến khám, phát thuốc cho bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế và xác minh bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước.

Qua đó, bệnh viện này sử dụng thuốc H2K Levofloxacin infusion 500mg/100ml, số visa Vn-11532-10, do công ty Health 2000 inc sản xuất. Và thuốc này được cục Quản lý Dược cấp đăng ký tại quyết định số 440/QĐ-QLD ngày 23/12/2010 trên cơ sở đó sở Y tế có ý kiến cho bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước sử dụng lô thuốc trên.

