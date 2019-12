75 năm Quân đội Anh hùng

Giao lưu điển hình tiên tiến xây dựng nền QPTD vững mạnh Kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, tối 19/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) đã tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến (ĐHTT) xây dựng nền QPTD vững mạnh, giai đoạn 2009-2019, với chủ đề “Cùng nhau giữ nước”. Chương trình nhằm tôn vinh, nhân rộng các ĐHTT, cổ vũ, động viên, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang (LLVT) và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nền QPTD vững mạnh, biểu dương ý chí quyết tâm và sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự chương trình có 245 ĐHTT trong xây dựng nền QPTD vững mạnh giai đoạn 2009-2019, được lựa chọn từ các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong QĐND Việt Nam. Đảng ta xác định, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân. Trong 30 năm xây dựng nền QPTD, nhất là giai đoạn 2009-2019, đã có hàng nghìn tấm gương điển hình thuộc mọi lực lượng, trong nhiều lĩnh vực, tích cực đóng góp xây dựng thế trận lòng dân, các khu vực phòng thủ vững mạnh, củng cố các nhóm tiềm lực quan trọng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tại chương trình, Bộ trưởng BQP Ngô Xuân Lịch và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường đã trao bằng chứng nhận tặng 16 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho 245 ĐHTT của toàn quốc; thể hiện sự ghi nhận của QUTƯ, BQP đối với những đóng góp tích cực, hiệu quả, góp phần làm lan tỏa, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư QUTƯ Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp gỡ Đoàn đại biểu ĐHTT toàn quốc trong xây dựng nền QPTD vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân về sự nghiệp xây dựng nền QPTD, bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng tiềm lực, thế trận của nền QPTD, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên chăm lo xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD vững mạnh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng bước phát triển...