Bộ Công an yêu cầu hàng loạt tỉnh miền Trung cung cấp thông tin từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

Sau gần 1 năm nhận 177 tỷ đồng từ các mạnh thường quân để cứu trợ bà con miền Trung bị bão lũ, Thuỷ Tiên - Công Vinh liên tục vướng drama trên mạng xã hội về việc có hay không chuyện ăn chặn tiền từ thiện. Sau khi Thủy Tiên - Công Vinh sao kê 18.000 tờ giấy từ ngân hàng, Bộ Công an đã chính thức vào cuộc và có văn bản đề nghị các tỉnh miền Trung cung cấp thông tin giải ngân tiền từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên tại các tỉnh này.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh trong một chuyến từ thiện tại miền Trung.

Theo đó, UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã nhận được văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu, tường trình liên quan đến hoạt động thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện trong đợt cứu trợ lũ lụt năm 2020; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương, Nghệ An cũng đang làm báo cáo trả lời văn bản đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về thông tin từ thiện và việc có tham gia chứng kiến buổi trao quà của ca sĩ Thủy Tiên trong đợt cứu trợ lũ lụt năm 2020.

Tương tự, chiều 7/10, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nhận được công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động của bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên) trên địa bàn huyện năm 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cũng vừa nhận được công văn của Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin, chứng cứ, dữ liệu liên quan đến hoạt động trao tiền từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại địa bàn.

Vào sáng 8/10, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh vừa nhận được văn bản của Bộ Công an gửi về đề nghị phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại địa bàn. Chính quyền tỉnh này cũng đang trong quá trình rà soát thông tin liên quan đến việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên.

Đối với tỉnh Quảng Trị, sau khi nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, từ thực tế hoạt động của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn tỉnh, không thể tổng hợp chính xác lượng tiền "mà chỉ xác nhận ở mức khoảng 33,4 tỉ đồng".

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp Luật Plus