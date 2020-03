Bộ Công an vào cuộc vụ sư trụ trì bị sát hại dã man

Lực lượng của Bộ Công an khám nghiệm hiện trường trưa nay (24/3). Ảnh: VOV.

Trao đổi với báo Thanh Niên, Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, cho biết đây là vụ án hết sức nghiêm trọng. Suốt đêm qua, lãnh đạo Công an tỉnh và các cán bộ điều tra đã khám nghiệm hiện trường vụ sư trụ trì chùa Quảng Ân bị sát hại.

Sáng nay (24/3), các cán bộ từ Bộ Công an, Viện KSND tỉnh tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ án mạng.

Công an cũng khoanh vùng khu vực có căn phòng, nơi đại đức Thích Nguyên Lộc sinh hoạt để lấy dấu vết trên cánh cửa, nền nhà và các khu vực xung quanh. Công an cũng đang rà soát tất cả những người liên quan, các mối quan hệ với người bị hại để truy tìm dấu vết vụ án mạng.

Khu vực nơi xảy ra vụ án đã bị phong tỏa để khám nghiệm hiện trường​. Ảnh: Thanh Niên.

Trước đó vào chiều tối 23/3, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại chùa Quảng Ân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Hai nạn nhân là sư thầy Thích Nguyên Lộc và chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) - phật tử của chùa Quảng Ân, tử vong tại chỗ. Bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ của nạn nhân Yến) đang làm công quả giúp chùa được đưa đi cấp cứu.

Điều đáng chú ý, ngôi chùa và tài sản của sư thầy không mất gì. Trong phòng ngủ của đại đức Thích Nguyên Lộc không có dấu hiệu bị lục soát.

Người dân ở TT.Tân Nghĩa (H.Hàm Tân) đang chuẩn bị đám tang cho sư trụ trì ngay tại nơi ông bị sát hại. Ảnh: Thanh Niên.

Chiều nay (24/3), trao đổi với PV VOV, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng, một trong 3 nạn nhân của vụ án vẫn đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện này.

Bà Phượng vẫn đang được điều trị tích cực và chưa thể tiên liệu được tình hình sức khoẻ. Các bác sỹ Khoa Cấp cứu đang cố gắng hết sức để cứu chữa bệnh nhân. Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân này không qua khỏi là không chính xác.

Sư trụ trì chùa Quảng Ân (cũ) Thích Nguyên Lộc tên thật là Tạ Văn Sửu (quê Quảng Nam, 57 tuổi) đã xuất gia trên 35 năm tại ngôi chùa này. Chùa Quảng Ân mới được xây dựng ngay phía trước nhưng ông vẫn trụ trì tại ngôi chùa cũ.

Hiện các lực lượng của Bộ Công an và Công an Bình Thuận đang tiếp tục điều tra, truy lùng các nghi can trong vụ án này.

Tác giả: Minh Trang (TH)

Nguồn tin: doisongplus.vn