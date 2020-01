Bộ Công an cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở sới bạc

Lực lượng chức năng được phép tiêu diệt nghi phạm bắn chết 4 người ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Liên quan vụ bắn chết 4 người tại sới bạc ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, sáng 30/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai các lực lượng để vây bắt nghi phạm gây ra vụ án.

Chiều 30/1, trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong trường hợp vận động đầu hàng nhưng nghi phạm bắn chết 4 người ở huyện Củ Chi có vũ khí nguy hiểm chống đối lực lượng chức năng thì cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng cho biết thêm, Bộ Công an đã cử Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc vào TP Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo việc vây bắt nghi can nổ súng tại sòng bạc ở huyện Củ Chi khiến 4 người chết. Hiện lực lượng công an đã huy động hơn 500 cảnh sát để bắt bằng được thủ phạm gây án.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 14h chiều 29/1, người dân khu vực xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) nghe thấy tiếng súng nên chạy đến một sòng bạc vắng vẻ nằm cạnh một chuồng bò gần đó.

Tại đây, người dân bàng hoàng phát hiện 4 người trong sòng bạc nằm chết tại chỗ vì bị trúng đạn, một người nguy kịch. Nghi phạm bắn các nạn nhân theo kết quả điều tra ban đầu được xác định Lê Quốc Tuấn (công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11) đã tẩu thoát trên chiếc SH màu đỏ cướp được.

Đến khuya cùng ngày, người dân lại phát hiện một người đàn ông bị bắn chết, cướp tài sản là chiếc xe máy Nouvo tại khu vực đường tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy (huyện Củ Chi). Từ hình ảnh camera nhà dân gần đó ghi lại, cơ quan công an bước đầu xác định, nghi phạm trong vụ án này cũng là Lê Quốc Tuấn.

Tác giả: Phùng Đô

Nguồn tin: Báo Giao thông