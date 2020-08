Bộ Công an chỉ đạo làm rõ tố cáo bé gái ở Hưng Yên bị hiếp dâm

Như VietNamNet đã đưa, bà Phạm Thị C. (SN 1956, ở Hưng Yên) có đơn tố cáo hàng xóm là Nguyễn Minh Q. (SN 1989) nhiều lần hiếp dâm và dọa giết cháu nội bà là bé Nguyễn Minh T. (SN 2008).

Liên quan đến vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa có thông báo tới bà C. về việc xử lý đơn tố cáo của bà.

C02 cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của bà và đã chuyển đơn đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời đang tập trung chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra để có kết luận, đảm bảo tính khách quan.

Bé T.

Theo tố cáo, việc bé gái bị hiếp dâm xảy ra từ cuối tháng 5/2019, sau đó diễn ra nhiều lần. Vì sợ hãi, cô bé 12 tuổi đã phải nghỉ học, hai bà cháu bị dọa giết, còn Q. vẫn chưa bị xử lý.

Nhận được tố cáo của bà C., ngày 28/4, Công an huyện Yên Mỹ đã đưa cháu T. đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Biên bản hội chẩn cùng ngày kết luận: “màng trinh có vết rách cũ, điểm 6h...”

Câu chuyện trở nên phức tạp khi ngày 5/5, Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Hưng Yên) ban hành bản kết luận giám định pháp y về tình dục nêu: Màng trinh của cháu T. không rách, không tổn thương.

Ngày 24/7, bà Ngô Thị Thúy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phố Nối xác nhận, biên bản hội chẩn việc cháu T. bị rách cũ màng trinh, điểm 6h mà bà C. cung cấp là do Bệnh viện kết luận.

“Bệnh viện hoạt động độc lập, có thế nào thì kết luận thế, không bao giờ dám viết sai. Sự thật thế nào ghi như thế”, lời bà Thúy.

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an huyện Yên Mỹ, do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, phải thu thập chứng cứ, tài liệu tại nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định trưng cầu giám định, nhưng chưa có kết quả, nên chưa thể kết thúc việc kiểm tra xác minh tin báo về tội phạm nêu trên.

Ngày 25/6, VKSND huyện Yên Mỹ cũng đã ra quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm trên trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày 28/6- 28/8.

