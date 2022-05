Bộ chuẩn mầm non 5 tuổi: Cần quan tâm đến sự phát triển toàn diện cho trẻ

Trẻ mầm non tham quan thực tế tại Trường TH Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Bộ chuẩn mầm non 5 tuổi được xây dựng và thực hiện từ năm 2010 đến nay đã hỗ trợ tích cực cho các nhà trường, giáo viên và phụ huynh trong thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non (GDMN), cũng như việc nuôi dưỡng, chăm sóc, phát triển trẻ.

Bộ chuẩn GDMN mới quan tâm phát triển toàn diện trẻ

Cô Lê Thị Bích Dung, Hiệu Trưởng Trường MN Trường Lạc (quận Ô Môn) chia sẻ: So với trẻ 10 năm trước, sự phát triển của trẻ mầm non 5 tuổi ngày nay đã rất khác, đặc biệt là khả năng nhận thức, hiểu biết, ngôn ngữ… Do đó chúng ta cần có sự thay đổi để phù hợp với thực tế phát triển xã hội.

Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT đã không còn phù hợp với năng lực, phẩm chất của trẻ hiện nay. Vì vậy yêu cầu của chuẩn mới cho trẻ mầm non 5 tuổi cần phải phù hợp với sự phát triển của trẻ.

Đặc biệt quan trọng là phải phù hợp nhu cầu phát triển hiện nay, yêu cầu tạo cơ hội cho trẻ vận dụng các kiến thức, kỹ năng cơ bản để giải quyết một số vấn đề xảy ra xung quanh (tránh xa lạ, không lại gần người đang hút thuốc lá, vấn đề bảo vệ môi trường, các tình huống ứng xử trong giao tiếp,….)

Theo cô Trần Hoài Minh Thư, giáo viên lớp 1 Trường TH Ngô Quyền, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), tuổi mầm non là bậc thang đầu tiên, làm nền móng cho những bậc thang tiếp theo. Vì vậy trẻ cần được chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi học để tự tin bước vào lớp một.

Để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 cần quan tâm phát triển toàn diện về thể lực, các tố chất, năng lực nhận thức, khả năng sáng tạo, ngôn ngữ, tình cảm, hành vi đạo đức.

Vì vậy để chuẩn bị tâm thế cho trẻ Mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1 là cần phải chuẩn bị tốt về mặt thể chất, trí tuệ, tình cảm – xã hội, ngôn ngữ và một số kỹ năng cần thiết cho hoạt động học.

Trẻ mầm non tham quan học tập tại vườn rau trải nghiệm.

Quan tâm đến việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1

Việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 là rất cần thiết. Vào lớp 1 là một bước chuyển lớn. Nhiều trẻ sẽ bỡ ngỡ và có thể gặp không ít khó khăn, vì đang quen được chăm sóc, vui chơi phải chuyển sang môi trường mới, với hoạt động học tập là chính, ngồi một chỗ, viết bài, làm toán trong thời gian dài.

Cô Trần Hoài Minh Thư, giáo viên lớp 1 Trường TH Ngô Quyền chia sẻ: Để đáp ứng được những nhu cầu của hoạt động học tập khi lên tiểu học, giáo viên phải luôn chú trọng trang bị cho trẻ về mọi mặt, từ thể lực, nhận thức đến các kỹ năng sống cơ bản… góp phần tạo cho trẻ một tiền đề tốt, để giúp trẻ tự tin hơn khi bước vào lớp 1.

Hàng năm, vào giữa tháng 5, nhà trường chúng tôi đều phối hợp tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tham quan trường Tiểu học Ngô Quyền. Qua đó tạo điều kiện cho các cháu được tham quan một số hoạt động giúp hình thành một số kĩ năng xã hội như: Tự tin, biết cách thực hiện một số quy tắc, quy định sinh hoạt ở trường Tiểu học.

Đồng thời hình thành và phát triển ở trẻ một số kĩ năng như hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ trong mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Ngoài ra, các em còn được tham gia rất nhiều các phong trào để có thể vừa chơi vừa học rất bổ ích như: Trạng nguyên tiếng Việt, Trạng nguyên Toàn tài, Vẽ tranh, Tin học trẻ, An toàn giao thông,…

Trong bối cảnh dịch bệnh, trẻ MN, đặc biệt là trẻ MN 5 tuổi chịu nhiều thiệt thòi do không được đến trường. Cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường TH Ngô Quyền cho biết các em không thể tham quan trực tiếp được nên nhà trường sử dụng hình thức quay video gửi cho cha mẹ học sinh để các em được thấy những hình ảnh về trường về lớp thân yêu khi vào lớp 1.

Ngoài ra, Nhà trường cũng yêu cầu tất cả giáo viên chủ nhiệm ở khối lớp 1 tận dụng công nghệ thông tin, đặc biệt sử dụng phần mềm Padlet để tương tác trực tiếp với cha mẹ học sinh và các em.

Trong phần mềm này, giáo viên trường sẽ giới thiệu hình ảnh về trường, lớp, Ban lãnh đạo nhà trường, giáo viên bộ môn để tất cả cha mẹ học sinh và học sinh nắm được biết, qua đó kết nối giao lưu giới thiệu về bản thân của từng em.

Tác giả: Trường Tiến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn