BMW X6 dùng 12 năm, bán 700 triệu - "rẻ chưa chắc đã ngon"

Nhìn chung, giá xe BMW X6 đời cũ khá rẻ tầm trên dưới 700 triệu đồng sẽ cung cấp nhiều tiện nghi vượt trội, an toàn và cảm giác lái thú vị hơn so với xe phổ thông trong tầm giá, chính vì lý do này, X6 thế hệ cũ rất thích hợp với những khách hàng trẻ nếu họ không màn đến “ăn” xăng cũng như chi phí bảo dưỡng.