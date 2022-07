Bình Thuận: Ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 6/7, Công an xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật nhóm đối tượng dùng hung khi giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, vào khoảng 22h30, ngày 3/7, lực lượng Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đang tổ chức tuần tra trên đường Trần Quý Cáp gần ngã ba cổng chữ Y, thuộc phường Đức Long, Tp.Phan Thiết phát hiện 1 nhóm thanh niên khoảng 20 người đi trên 10 chiếc xe mô tô có cầm theo hung khí dao, mã tấu, kiếm chạy về hướng xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

Ngay lập tức, tổ công tác đã bám theo các đối tượng, đồng thời thông báo Công an xã Hàm Mỹ phối hợp. Khi đến khu vực ngã hai thuộc địa bàn xã Hàm Mỹ, tổ công tác đã cùng với Công an xã khống chế, bắt giữ được 9 đối tượng trong nhóm, thu giữ nhiều hung khí, xe mô tô và đưa nhóm người về trụ sở công an để làm việc.

Tang vật được công an thu giữ của nhóm đối tượng.

Qua công tác đấu tranh các đối tượng khai nhận, trước đây, nhóm của Phan Duy Phương, SN 1984, trú tại xã Tiến Lợi, Tp.Phan Thiết có mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác tại quán bar trên địa bàn, nên Phương đã hẹn gặp nhóm kia để giải quyết mẫu thuẫn.

Đến tối ngày 3/7, các đối tượng tập hợp lại, mang theo hung khí, điều khiển xe máy đến điểm hẹn giải quyết thì bị lực lượng Cảnh sát 113 và Công an xã Hàm Mỹ khống chế, bắt giữ.

Các đối tượng này đều đã có tiền án, tiền sự. Đây là việc làm hết sức cần thiết, nếu như không kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng này thì rất có thể sẽ xảy ra vụ hỗn chiến khó lường.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, bàn giao vụ việc, đối tượng, tang vật cho Công an xã Hàm Mỹ tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Đắc Phú

Nguồn tin: nguoiduatin.vn